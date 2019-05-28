閱讀自己30年前被監控日記 驚覺他們都是告密者

（中央社記者游凱翔台北28日電）促轉會今天公布「被監控者訪談」預告短片，內容講述1980年代在大學校園被監控的師生，揭露威權統治時期在校園中佈線「抓耙仔」的史料，不只老師、朋友，就連戀人都有可能是眼線。

行政院促進轉型正義委員會在臉書粉絲團公布一段「被監控訪談」的預告短片，完整影片預計明天上線；另外，6月1日也將發表「告密者」劇情版影片，目的在於呈現威權歷史中，被監控者、加害者的想法與故事。

根據短片內容，促轉會邀請3名在西元1980年代在校園遭監控師生，來閱讀當年被情治單位監控的日記，更揭露威權統治時期在校園中佈線「抓耙仔」史料及狀況。而這3名被監控者，分別是當時台大社會系學生林國明、台大法律系學生謝穎青、學生社團講師楊碧川。

促轉會指出，2019年4月24日是值得被記錄的一天，因為這是台灣第一次有人得以親眼目睹30多年前的自己，在校園中被情治單位監控的檔案，而翻開這些泛黃的卷宗，有點像是翻開當事人30多年前的記憶，但這些日記是情治人員所寫。

促轉會提到，被監控者可以在檔案中看見，當年與誰在冰果室吃冰、看見自己母親的來信，甚至家中的居家平面圖也收錄在其中；甚至從這些檔案中可以得知，當年是哪個老師、同學、朋友、鄰居成為「告密者」，調查局則以威脅、利誘手段，讓校園中的師生彼此監控。

促轉會也說，當年情治人員還要求將人帶到賭場詐賭，再以欠賭債為由脅迫對方，這些手法與黑社會完全沒有兩樣。而校園監控會一路延伸到服役當兵，甚至到出社會之後，因此涉案的告密者、受監控者高達數萬人之多。

促轉會指出，根據目前的研究，威權時期監控者不只來自情治機關、國民黨或公務機關，鄰居、親人、同事、同學甚至戀人，都可能是當局眼線，只要隨便一句話都會被列入觀察，甚至訊問，因此受了傷的大人，會告訴孩子：「不要碰政治。」（編輯：林沂鋒）1080528