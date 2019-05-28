傳用軍系黑韓挺郭 郝龍斌：韓相信那是放話

（中央社記者余祥台北28日電）國民黨中央提名協調5人小組今天徵詢有意爭取總統提名的孫文學校總校長張亞中。5人小組成員、副主席郝龍斌近日遭影射動用軍系「黑韓挺郭」，他今天說，昨天已跟韓國瑜直接溝通，韓相信那是陰謀放話。

國民黨總統初選將在7月上旬以全民調決勝負，近日由中央提名協調小組分別徵詢6位有意參選者，並將在6月10日正式公告參加初選名單，日前已與前台北縣長周錫瑋會面，今天則與張亞中見面。

不過，近日傳出5人小組中有人動用軍系「黑高雄市長韓國瑜、挺鴻海董事長郭台銘」，遭影射的郝龍斌今天與張亞中會面後受訪時說，這樣的放話傷害的是國民黨，也傷害韓國瑜，更傷害國民黨未來初選公正性，而這樣的作為是誰獲利，從這角度看就知道誰在陰謀放話。

國民黨黃復興黨部今天也透過新聞稿重申「選舉期間，恪遵黨務中立」的立場，要求所屬各級幹部應恪遵黨務中立，於黨中央完成初選提名前，不得對某一特定擬參選人有聲援、造勢或助選的行為。

針對黨內總統初選，張亞中說，或許協調小組認為他絕對沒有獲勝的機會，何必還要硬參一腳，但他就是一顆對中華民國正處危難的不忍心、對國民黨能否贏得下次大選的憂心，促使他參選。

由於參加黨內初選要繳交500萬元選務費用，張亞中說，這500萬元對其他參選人而言應不是問題，但是對他來說，的確是個挑戰，他目前正在義賣他寫的書籌款，希望能夠順利籌得所需經費，如果不夠，他會再向好友借調，一定會取得參加初選資格。（編輯：謝佳珍）1080528