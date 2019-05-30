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高階核廢放貢寮山洞 環團：馬英九認知錯誤

最新更新：2019/05/30 11:57

（中央社記者陳俊華台北30日電）前總統馬英九日前說，能將高階核廢料存放在貢寮山洞中。多個環保團體今天說，馬英九對核能充滿錯誤認知，核廢料最終處置場都是深層掩埋，不是人類到得了的山洞，馬英九應道歉。

媒體報導，馬英九28日參加「重啟核四公車上路」記者會時表示，「在核四廠的貢寮山洞中可以存放2萬桶高階核廢料，可以使用40年」。

台灣環境保護聯盟會長劉志堅、創會會長施信民，及綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣、媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美、鹽寮反核自救會總幹事楊木火等環保團體，上午在立法院舉行記者會。

施信民說，馬英九的發言明顯示對核能議題完全不了解，充滿錯誤認知，讓人非常遺憾；馬英九分不出核廢料有不同放射強度，處理方法也不同，低放射強度目前暫時放在核能電廠內，共有20萬桶左右，高放射強度也就是用過的燃料棒，則放在核能電廠的水池裡面，有將近1800束，低放儲存桶、高放燃料束處理方法不一樣。

施信民表示，最頭痛的問題是，這些東西沒放到最終處置場，核電廠就無法除役，且低放至少要300年、高放要數十萬年監控時間，放射強度才會對環境、健康不會危害；各國設計最終處置場都是深層掩埋，至少一公里深，且是穩定的地質，不可能是人類到得了的山洞。

崔愫欣說，如果馬英九是負責的政客，就請告訴大家，高放射性核廢料目前找不到地方放，低階的核廢料最終處置場也要找到能放300年的地方；崔愫欣嚴重譴責對核廢政策不負責任的說法，希望馬英九道歉。

媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美表示，社會應該拒絕癡呆、謬誤的言論，核廢料是全台灣人的問題，不會放在3個核電廠區附近，要把核廢料處理當作全民的責任，大家一起討論；如果再不開始討論，恐怕只是不斷把時間延後。（編輯：楊凱翔）1080530

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