台美巴3方合作 助提升金融能力及婦女經濟發展

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）巴拉圭區域銀行日前分別與美國海外私人投資公司、國合會簽署貸款契約及合作瞭解備忘錄。國合會今天表示，未來將派遣專家赴巴國，協助強化銀行行員貸放能力建構及促進婦女經濟發展。

美國在台協會（AIT）在臉書發文表示，這是美國海外私人投資公司（Overseas Private Investment Corporation, OPIC）首次與台灣的國際合作發展基金會（ICDF）合作，協助巴拉圭培力女性創業家，「我們期待未來能有更多機會，與台灣攜手推動促進包容、永續和由私部門帶領成長的計畫」。

根據中華民國駐巴拉圭大使館新聞稿，這項合作案將由OPIC及花旗銀行提供巴國區域銀行貸款，以供該行轉融資貸給當地微中小企業，特別是由巴國婦女所擁有或領導的企業，藉以協助巴國微中小企業發展與巴國婦女創業。國合會將協助區域銀行培訓強化處理貸款案件的行政能力與相關資訊設備。

國合會副祕書長史立軍今天在外交部例行新聞說明會回應媒體詢問時表示，這項合作瞭解備忘錄於5月初簽署，國合會將提供技術協助。外交部從去年開始推動這項合作。

他說，國合會未來將派遣國內專家前往巴拉圭，協助提升巴國區域銀行行員的貸放能力，並教導婦女如何運用貸款機制，藉以促進巴國婦女經濟發展能力。

史立軍進一步表示，駐巴國技術團目前已有中小企業輔導專家，至於後續派遣金融方面的專家到巴國提供輔導的時間點，技術團將與巴國區域銀行、巴國財政部等相關單位討論後，再做決定。

對於國合會未來是否將與OIPC在其他友邦國家進行合作，他說，若外交部有新的合作方向，國合會將配合執行。

美國海外私人投資公司為美國聯邦政府機構，透過提供融資、政治風險保險及支援私募基金等方式，協助美國企業開拓新興市場。（編輯：李信寬）1080530