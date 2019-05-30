更多編輯台推薦新聞：
女主播辯論對談16分鐘 央視文字直播僅428字
國際

女主播辯論對談16分鐘 央視文字直播僅428字

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

特檢稱通俄調查未證明川普無罪 國會彈劾呼聲再起
國際

特檢稱通俄調查未證明川普無罪 國會彈劾呼聲再起

早安世界》民進黨中執會通過 總統初選納手機民調對比柯韓
早報

早安世界》民進黨中執會通過 總統初選納手機民調對比柯韓

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蘇嘉全會見法國議員 籲加強台法資通訊合作

最新更新：2019/05/30 20:22

（中央社記者范正祥台北30日電）立法院長蘇嘉全今天會見法國國民議會友台小組副主席博多黑（Eric Botherel）時，向訪賓說明台灣在科技研發領域兼具優秀的競爭力與穩定性，也呼籲全力加強台法資通訊合作。

博多黑一行在法國在台協會主任紀博偉等人陪同下，前往立法院拜訪蘇嘉全。

蘇嘉全說，看到博多黑就讓他想到去年7月訪問法國國民議會，當時國民議會友台小組主席賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）向院會介紹他是來自台灣的國會議長，獲得現場所有議員起立歡迎，讓他與訪團成員深受感動，對此特別感謝支持。

博多黑此行訪台主要是為了瞭解台灣在數位及網路相關領域的發展。對此，蘇嘉全向博多黑說明，台灣在這些領域的發展非常迅速，獲得的成就也是有目共睹。

蘇嘉全說，台北國際電腦展剛好在本週登場，一共有來自29國的1685家廠商參展，攤位數比去年增加一成。台灣在科技研發領域，兼具優秀的競爭力與穩定性，許多國家肯定台灣資訊通信、智慧科技的頂尖技術，並前來台灣尋找合作機會。

談及台灣科技傑出，蘇嘉全也說，台灣資訊通信產品不僅品質精良，政府與相關法規也堅決反對並禁止電子產品加入監視、箝制等機制，要維護人權普世價值。

蘇嘉全呼籲，期盼訪團回國後，持續推動雙方交流，讓台法合作項目更多、更廣。

對於蘇嘉全期待未來台灣與法國雙邊能有更多合作的機會，博多黑表示，台灣民主人權價值深受肯定，他也提及，台法科技交流密切，應相互學習合作。（編輯：趙蔚蘭）1080530

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報