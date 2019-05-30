蘇嘉全會見法國議員 籲加強台法資通訊合作

（中央社記者范正祥台北30日電）立法院長蘇嘉全今天會見法國國民議會友台小組副主席博多黑（Eric Botherel）時，向訪賓說明台灣在科技研發領域兼具優秀的競爭力與穩定性，也呼籲全力加強台法資通訊合作。

博多黑一行在法國在台協會主任紀博偉等人陪同下，前往立法院拜訪蘇嘉全。

蘇嘉全說，看到博多黑就讓他想到去年7月訪問法國國民議會，當時國民議會友台小組主席賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）向院會介紹他是來自台灣的國會議長，獲得現場所有議員起立歡迎，讓他與訪團成員深受感動，對此特別感謝支持。

博多黑此行訪台主要是為了瞭解台灣在數位及網路相關領域的發展。對此，蘇嘉全向博多黑說明，台灣在這些領域的發展非常迅速，獲得的成就也是有目共睹。

蘇嘉全說，台北國際電腦展剛好在本週登場，一共有來自29國的1685家廠商參展，攤位數比去年增加一成。台灣在科技研發領域，兼具優秀的競爭力與穩定性，許多國家肯定台灣資訊通信、智慧科技的頂尖技術，並前來台灣尋找合作機會。

談及台灣科技傑出，蘇嘉全也說，台灣資訊通信產品不僅品質精良，政府與相關法規也堅決反對並禁止電子產品加入監視、箝制等機制，要維護人權普世價值。

蘇嘉全呼籲，期盼訪團回國後，持續推動雙方交流，讓台法合作項目更多、更廣。

對於蘇嘉全期待未來台灣與法國雙邊能有更多合作的機會，博多黑表示，台灣民主人權價值深受肯定，他也提及，台法科技交流密切，應相互學習合作。（編輯：趙蔚蘭）1080530