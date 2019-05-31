彈劾案應採記名投票並公布結果 監委態度兩極

（中央社記者王承中台北31日電）立法院今天三讀修正通過監察法部分條文，明定監察院彈劾案審查會應記名投票表決並公布結果。有監委認為應公開透明，接受社會檢驗，但也有監委態度保留，認為彈劾未過也公布，恐損害當事人名譽。

立法院院會今天三讀通過修正監察法部分條文，規範彈劾案的審查會，應以記名投票表決，以使彈劾程序得以公開，落實民主政治，獲取人民信任。也明定監察院人員對於彈劾案在未經審查決定確定前，不得對外宣洩。監察院於彈劾案審查決定確定後，應公布之。

監察委員王幼玲告訴中央社記者，她認為本來就應該要公開透明，接受人民的檢驗，但這也是對監委一個很大的挑戰。她說，監察院彈劾官員是很慎重的事情，本來就必須要謹慎對待，以後彈劾案要記名投票，不管是投贊成票或不贊成票，與會監委在論述上要更完整，預期未來的彈劾案審查會會更加嚴謹。

對於若彈劾案未通過也須公開恐造成當事人名譽受損的疑慮，王幼玲指出，這也是給當事人一個澄清的機會。監察院彈劾類似檢察官的起訴，彈劾通過後也要送到司法院職務法庭審理，既然檢察官不起訴都可以公布，監察院彈劾未通過也可以公布。

不願具名的監委也表示，公開透明本來就是應該的，監察院必須要接受社會的檢驗。過去監察院就是因為太保守引起社會的不滿，所以現在才會被迫要公開。彈劾案審查會投票是否記名過去在監察院也有討論過，現行是社會矚目的案件要記名。

該監委指出，監察院是事後權，追究政策實施過程中是否有違法失職、不周或造成人民生命財產損害之處，擔任監委，也就是御史大夫的角色，如果還有所謂的壓力而不敢出席彈劾審查會投票，沒有這個擔當、責任，怎麼當監委。

但是也有監委持保留態度，認為彈劾案未通過也要公開，恐對當事人的名譽造成損害。未來如果要惡整一個人，就算事證不清楚也可以發起彈劾，沒通過也可以藉由公布讓當事人沾惹一身腥。

他指出，就算檢察官會宣告不起訴，證明這個人是無辜的，但是檢察官也不會把不起訴的內文公布出來。現在一方面在考慮公開透明的同時，是否有考慮到當事人的權益是否會受到損害，這需要思考。（編輯：黃國倫）1080531