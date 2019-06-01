更多編輯台推薦新聞：
坦克貓熊對上民主黑熊 創意圖片凸顯兩岸差異
政治

坦克貓熊對上民主黑熊 創意圖片凸顯兩岸差異

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

川普對墨祭關稅大棒 恐傷美國產業損經濟成長
國際

川普對墨祭關稅大棒 恐傷美國產業損經濟成長

台灣防範非洲豬瘟一條心 重視程度令多國羨慕
生活

台灣防範非洲豬瘟一條心 重視程度令多國羨慕

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

郭台銘：要拚造勢或拚經濟 人民看在眼裡

最新更新：2019/06/01 15:51
積極投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，1日在台北出席全球孩童創意行動挑戰Design For Change Challenge（DFC挑戰）第9屆分享季分享大會，高舉會場提供的標語牌。中央社記者張皓安攝 108年6月1日
積極投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，1日在台北出席全球孩童創意行動挑戰Design For Change Challenge（DFC挑戰）第9屆分享季分享大會，高舉會場提供的標語牌。中央社記者張皓安攝 108年6月1日

（中央社記者張建中台北1日電）高雄市長韓國瑜今天將出席在凱達格蘭大道造勢，對於是否會跟進舉辦，競爭黨內總統提名的鴻海董事長郭台銘表示，他有許多經濟相關的活動，拚造勢或拚經濟，人民會看在眼裡。

對於下午的凱道造勢，郭台銘表示，已透過管道與韓國瑜連絡，如果韓國瑜邀請，他一定會過去。

郭台銘也說，與韓國瑜兩人要真誠相對，以打敗民進黨為唯一目標，他希望外界不要見縫插針。郭台銘並強調，他與前總統馬英九一點關係都沒有，只支持馬英九基金會。

力拚國民黨內提名，郭台銘說，會極力去爭取將手機納入民調。提到政見，他強調不是空談的人，沒有把餅做大，一切都是空談，是開空頭支票。

郭台銘下午出席Design For Change分享會，提出對教育的看法，他表示，應從小學習思考，還要去實踐，並與人分享。

郭台銘還對到場參加活動的小朋友說，以後如果當選總統，會在總統府迎接你們，因為大家是未來主人翁，想的是未來，要去面對與擁抱。（編輯：楊玫寧）1080601

全球孩童創意行動挑戰Design For Change Challenge（DFC挑戰）1日在台北舉行第9屆分享季分享大會，鴻海集團董事長郭台銘（後）出席，與參加大會的小朋友合影。中央社記者張皓安攝　108年6月1日
全球孩童創意行動挑戰Design For Change Challenge（DFC挑戰）1日在台北舉行第9屆分享季分享大會，鴻海集團董事長郭台銘（後）出席，與參加大會的小朋友合影。中央社記者張皓安攝　108年6月1日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報