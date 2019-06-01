郭台銘：要拚造勢或拚經濟 人民看在眼裡

積極投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，1日在台北出席全球孩童創意行動挑戰Design For Change Challenge（DFC挑戰）第9屆分享季分享大會，高舉會場提供的標語牌。中央社記者張皓安攝 108年6月1日

（中央社記者張建中台北1日電）高雄市長韓國瑜今天將出席在凱達格蘭大道造勢，對於是否會跟進舉辦，競爭黨內總統提名的鴻海董事長郭台銘表示，他有許多經濟相關的活動，拚造勢或拚經濟，人民會看在眼裡。

對於下午的凱道造勢，郭台銘表示，已透過管道與韓國瑜連絡，如果韓國瑜邀請，他一定會過去。

郭台銘也說，與韓國瑜兩人要真誠相對，以打敗民進黨為唯一目標，他希望外界不要見縫插針。郭台銘並強調，他與前總統馬英九一點關係都沒有，只支持馬英九基金會。

力拚國民黨內提名，郭台銘說，會極力去爭取將手機納入民調。提到政見，他強調不是空談的人，沒有把餅做大，一切都是空談，是開空頭支票。

郭台銘下午出席Design For Change分享會，提出對教育的看法，他表示，應從小學習思考，還要去實踐，並與人分享。

郭台銘還對到場參加活動的小朋友說，以後如果當選總統，會在總統府迎接你們，因為大家是未來主人翁，想的是未來，要去面對與擁抱。（編輯：楊玫寧）1080601