台美會揭牌 酈英傑盼在新名字下持續雙邊合作

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）北美事務協調委員會更名為台灣美國事務委員會今天舉行揭牌儀式。與會的AIT處長酈英傑表示，這次更名更能確切反映台美會的工作內涵；非常期待在新名字下，繼續美台合作關係。

外交部5月底宣布，為明確反映台灣處理對美國事務代表機構的工作內涵，經與美方充分協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA）更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S. Affairs，TCUSA）。

不到2週的時間，台美事務委員會揭牌典禮今天在北美事務協調委員會位於台北的原址舉行。總統蔡英文、國安會秘書長李大維、行政院政務委員羅秉成、外交部長吳釗燮、台灣美國事務委員會主任委員林良蓉、酈英傑（Brent Christensen）、民進黨籍立委王定宇等人出席。

酈英傑致詞時表示，過去40年來，和美國一起打造美台持久友誼的台灣夥伴一直是「北美事務協調委員會」。現在，「我們則非常期待在TCUSA這個新名字之下，繼續美台合作關係」。

他指出，這次的更名能夠確切反映TCUSA每天的工作內涵，也是一個絕佳機會，凸顯美台雙方將共同打造的精采未來。蔡總統等人出席今天揭牌活動就清楚顯示，台灣對於延續美台深厚友誼的重視程度是不言可喻的。

「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S. Affairs，TCUSA）6日舉行揭牌典禮，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）出席致詞。中央社記者徐肇昌攝 108年6月6日

酈英傑表示，1979年通過的台灣關係法確立後，「儘管美台雙方僅能維持非官方關係，此一關係也絕不會是無足輕重的」。這項法案從此成為美台友誼的框架，不僅嘉惠美國與台灣的人民，也為世界各地的人們增益良多。

他說，相信TCUSA這個名字更精確反映這一機構在深化及強化美台友誼方面，日復一日所做出的貢獻。數十年來，無論在華府、台北執政的是哪個政黨，美台關係都一直蓬勃發展，這反映了美台的共享利益與共享價值。

酈英傑進一步表示，美台經濟與商業關係為雙方的社會帶來創新科技、豐富文化與繁榮；美台在推動自由、人權、法治方面的合作，彰顯彼此不論在各自的民主體制下或在全世界，都致力提倡這些價值；美台安全領域的合作，更促成全印太區域的和平與穩定。

他說，在法律與體制之外，真正將美台連結在一起的是美台人民之間的關係。美台關係是一段關於友誼、進步、夥伴關係與和平的故事，雖然TCUSA換了新名字，但有一件事是不會改變的，就是希望美台人民之間，在過去40年來所建立並培養的深刻友誼，將能在未來繼續深化。

1979年1月，美國與中華民國斷交。外交部指出，美國依據1979年台灣關係法，成立美國在台協會（American Institute in Taiwan），作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構，台灣相應於同年設立「北美事務協調委員會」，作為AIT的對等機構。（編輯：林沂鋒）1080606