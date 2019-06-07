郭台銘：國民黨誰要勝選 都不能缺少王金平

（中央社記者余祥台北7日電）前立法院長王金平昨天宣布不參加黨內初選，外界關注「郭王配」的可能。爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘今天並未正面回覆，僅說王金平是國民黨重要資產，2020誰要勝選都不能缺少這個資產。

郭台銘今天參拜松山慈惠堂，並發果凍財神包給民眾，受到支持者熱烈歡迎。郭台銘17時30分、19時30分也將分別到西門町、南機場夜市發放果凍財神包。

王金平不參加國民黨內總統初選後，未來動向備受關注。

媒體詢問，「郭王配」是否是選項之一，郭台銘未正面回應，僅說，他跟王金平是兄弟登山各自努力，王金平是國民黨重要資產，2020誰要勝選，都不能缺少王院長這個資產。國民黨需要他，中華民國也需要他。

至於郭台銘昨天與國民黨中央提名協調小組會面時建議，國民黨應訂「備案機制」，如果初選出線的參選人因故不能繼續參與競選，應由備份人選上場接替，此建議遭中常委質疑是「暗殺條款」。

郭台銘說，制定政策的是國民黨中央，他只是把問題提給黨中央，全世界的比賽都要有備案機制，是事先講好的、制度化、系統化，過去換柱事件是因為沒有系統和制度，遇見問題就應該制度化，但有先決條件，所有參選人都要團結、支持最後勝出者。

郭台銘昨天也批評，特定媒體抹黑他，不知居心何在。媒體詢問，未來面對人民抗議、民進黨攻擊，是否也會動怒。

郭台銘說，黨內、黨外應該分清楚，現在是黨內初選，所有參選人都是同志，不應該操戈，特定媒體過分支持特定的人選，這不是記者的問題，是媒體老闆有問題。

至於面對敵人（指民進黨），郭台銘說，他久經沙場45年，已經準備好18般武藝，民進黨盡量放馬過來，他是智多星，絕對不怕。

此外，台北市長柯文哲昨天接受專訪，談到怎看藍綠候選人在美、中可拿幾分，他說，國民黨兩個候選人（指郭台銘、韓國瑜）會在相同考卷寫不同答案，恐會因涉嫌作弊被取消資格。

郭台銘說，他的兩岸論述很清楚，大陸當局須正視中華民國存在，一中各表才有九二共識，面對兩岸問題，他從沒閃躲，哪怕在美國白宮、在日本買夏普，「我哪一個閃躲過，閃躲的是他（柯文哲）。」

投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德批評，郭台銘帶領鴻海都出了問題，怎麼當總統。郭台銘說，賴清德轉行當財經名嘴之前，應該先做好功課，公司這幾個月都創新高，賴清德應該先解決民進黨危機，再來說他。

被問到名模林志玲閃婚一事，郭台銘說，他很驚訝，也很祝福她，他昨天跟太太在聊，如果沒有林志玲的介紹，他就不會有今天這一段婚姻，林志玲是他的介紹人。

郭台銘說，林志玲的先生是日本很有才華的藝人，很高興志玲妹妹找到很好的歸宿，聽說她要生小孩，等她生的時候，他已經當選總統了，會提出超越日本的婦幼福利政策，請志玲妹妹回台灣生小孩。（編輯：鄭雪文）1080607