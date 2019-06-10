鼓勵港民追求民主自主 鄭文燦臉書撐香港

桃園市長鄭文燦10日表示，自己曾參與野百合學運，深深知道對抗威權，除了必須要有無畏的勇氣，更需要做好長期抗戰的耐力與毅力，他並希望香港朋友能在追求民主自由的道路上堅持下去，這將是一場全世界都關注的馬拉松。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年6月10日

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市長鄭文燦今天在臉書發文支持香港朋友，他表示，對抗威權除了要有無畏的勇氣，更需要做好長期抗戰的耐力與毅力，希望香港朋友能在追求民主自由的道路上堅持下去。

鄭文燦下午在臉書（Facebook）貼文表示，昨天，有超過100萬名的香港市民走上街頭，親自挺身反抗、拒絕讓人民移送中國受審的「逃犯條例」。

鄭文燦表示，自己曾參與野百合學運，深深知道對抗威權，除了必須要有無畏的勇氣，更需要做好長期抗戰的耐力與毅力。所以自己希望，香港朋友能在追求民主自由的道路上，必須要堅持下去，這將是一場全世界都在關注的馬拉松。

鄭文燦除了特別在臉書上標註「撐香港」，他也指出，民主與自由得來不易，台灣人民歷經好幾個世代的爭取，才有現在的成果。台灣應該以香港為鑑，共同堅守台灣最珍貴的民主價值。（編輯：張銘坤）1080610