核電延役公投案聽證 環團指行政缺失應停辦

（中央社記者陳俊華台北11日電）中選會今天將舉行「核電延役」公投案的聽證會，環盟創會會長施信民說，中選會沒有通知長期關心核電廠的民間團體與會，應該立即暫停聽證會，否則就是形同兒戲，「一定是偏頗的」。

中央選舉委員會下午將舉行清華大學原子科學院長李敏所提「您是否同意，在核能安全管制機關審查通過後，政府應將現有核能電廠使用執照延長20年?」全國性公投案聽證。

台灣環境保護聯盟（環盟）創會會長施信民、現任會長劉志堅等人，上午在中選會外舉行記者會，指出中選會今天的聽證會有三大行政違失，包括未舉辦預備聽證、未邀請當事人及利害關係人、專家學者遴選過程黑箱作業等。

施信民表示，公民投票法規定，若公投提案有疑義就要舉辦聽證會，但今天下午的聽證會，卻沒有依規定告知長期關心核電廠的民間團體，環盟也沒被通知要派員參與，「這樣的公聽會一定是偏頗的」。

施信民說，應該要停止這樣的聽證會，否則就是形同兒戲，絕對不是公投法立法所要看到的結果，這樣的聽證程序沒有更改，只會造成社會更大的混亂，而不是解決爭議；要求中選會暫停聽證會或是加開聽證會，使這個公投案能被詳實審議。

劉志堅表示，中選會應依照聽證程序辦理，但李敏的提案卻在中選會輕率、漠視下進行，「非常遺憾，也表示極端抗議」，難道可以把超過40年的老車，用一項公投案，就讓執照延長20年。

中選會選務處副處長蔡金誥在會後出面接下環盟的陳情書，並邀請相關人士進入中選會表達立場。（編輯：林沂鋒）1080611