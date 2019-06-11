高溫暫停體能鑑測遭批 國防部：國軍不是草莓兵

（中央社記者游凱翔台北11日電）陸軍司令陳寶餘日前為避免新進官兵熱傷害，下令暫停體能鑑測遭網友批評，還親自與網友論戰。國防部發言人陳中吉今天呼籲，民眾勿拿片段資訊斷章取義，因為任何訓練都要循序漸進。

國防部上午召開「國軍熱傷害防治作為」記者會，軍醫局為勤保健處副處長張國榮上校表示，國軍近年來在第一時間急救處置得宜下，熱傷害致死率為零，且重症個案已逐年大幅漸少。

張國榮指出，根據民國105年的數據統計，熱中暑6人、熱衰竭9人、熱痙攣10人、熱暈厥2人、橫紋肌溶解症12人；但去年熱中暑1人、熱衰竭7人、熱痙攣1人、熱暈厥0人、橫紋肌溶解症13人。

張國榮說，今年軍醫局已在台灣北、中、南及東部辦理講習，共培訓627名熱傷害防治的種子教官，目前已擴大訓練，共召開1067個場次，超過15萬名官兵對於熱傷害都有基本的認知；而國軍都會在訓練的前一天了解氣象預報，隨時彈性調整訓練課目，若危險係數超過40以上，則停止高強度體能戰技訓練。

此外，陸軍司令陳寶餘上將為了預防熱傷害，5月初曾下令暫時停止體能鑑測，有網友在臉書留言批評「草莓司令」，陳寶餘還親自上網與網友論戰，並表示，他自己可以在攝氏38度的高溫完成全程馬拉松，但那是長時間訓練的成果，許多官兵初入部隊，訓練必須循序漸進。

陳中吉事後受訪時也談及此事，並認為，他不認同國軍是「草莓兵」，也呼籲民眾勿拿取片段的照片、片段的訓練過程去斷章取義，因為任何訓練都是循序漸進，必須經由長時間累積。（編輯：林孟汝）1080611