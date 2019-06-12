郭台銘不滿中天轉播政見會 國民黨：照原規劃

鴻海集團董事長郭台銘（圖）12日表示，他參加提名初選同志座談會後，黨中央文傳會給一份聲明要每一名參選人照唸以促進團結，結果誤信黨中央的領導威信照做，有人把會議內容洩漏出去，以後國民黨的規定誰敢遵守。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年6月12日

（中央社記者余祥台北12日電）爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘不滿國政願景電視發表會由中天轉播，郭台銘今天建議國民黨，非凡、台視等也應該列出來讓參選人選。國民黨發言人歐陽龍說，一切照原規劃走，沒有改變。

國民黨規劃，國政願景電視發表會將舉行3場，分別是25日高雄場、29日台中場、7月3日在台北場，其中台北場由中天轉播。但郭台銘昨天在國民黨總統初選參選人座談會中表達對中天轉播的不滿。

郭台銘今天針對座談會內容遭媒體報導表示，文傳會給一份聲明要每一名參選人照唸，自己是遵守黨規的乖乖牌，卻有人把會議內容洩漏出去；郭台銘批，國民黨口說團結卻沒有管制參選人發言的能力，是造成不團結的因素之一，年輕人不加入國民黨，主因是國民黨保守、不團結，讓人失望。

歐陽龍今天澄清，昨天的座談會上討論熱烈，郭台銘也一起吃便當，是很和諧的座談會，沒有所謂媒體報導「郭台銘炮打黨中央」的事。

至於郭台銘認為有人把會議內容洩漏出去，歐陽龍說，請郭台銘不要誤會，這是一場公平、公正的選舉，任何消息都可能被誤會和失真。

歐陽龍表示，選舉的過程本就是競爭，總是會提出與對手不同的想法、意見，甚至是批評，這是民主過程中很自然的現象，大家應該見怪不怪，其怪必敗，這種競爭很正常，但到今天為止都沒有參選人赤裸批評其他人，是很有民主風範的一次初選。

至於郭台銘認為若國民黨繼續這樣會流失年輕選民支持，歐陽龍說，不會的，就內部民調來說，國民黨的支持度並沒有下降，也逐漸攀升。

媒體詢問，郭台銘不滿國政願景發表會由中天轉播，是否有更動的可能，歐陽龍說，一切按照原來進度規劃，沒有做任何改變。（編輯：郭萍英）1080612