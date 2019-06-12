一國兩制 韓國瑜：中華民國地區人民無法接受

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高雄市長韓國瑜今天說，港、澳一國兩制，「目前以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」。外界對他的「中華民國地區」說法有意見，新聞局長王淺秋說，兩岸人民關係條例如此定義，盼勿扭曲。

韓國瑜今天到田寮地區訪視，媒體追問對香港反送中行動的看法，他做了上述表示。

他說，香港的經濟成就不光是亞洲，全世界的人都在看，香港一個人口只有600到700萬的地方，創造趨勢驚奇的經濟成就令人激賞。

他說，香港的成就有四個基石，包括法治、廉風、高效率及自由化。這次反送中搞得這麼激烈，希望香港政府及人民理性的對話，找到一個最終解決的方法。

他指出，香港、澳門的一國兩制，「目前中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」。

韓國瑜表示， 最近有些人不斷的黑韓國瑜，他已再三強調捍衛中華民國決心沒有辦法改變、捍衛台澎金馬實施民主自由的生活方式不能改變、台灣已習慣這樣的生活型態不能改變，韓國瑜希望香港政府和人民理性對話找到一條路。

不過，外界對韓國瑜以「目前中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」的用語有意見。

高市府新聞局長王淺秋表示，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例的用詞，台灣地區指的是台灣、澎湖、金門、馬祖及政府統治權所及之其他地區。

她說，韓國瑜的用語很中性，是有心人將它視為惡意的用語，韓國瑜的說法沒有限縮的意思。（編輯：陳俊碩）1080612