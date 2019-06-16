蔡總統重申一國兩制不可行 韓國瑜言行須受檢驗

影片來源：中央社

（中央社記者顧荃台北16日電）總統蔡英文今天表示，這幾天看到香港的事情，「證明一國兩制絕對不可行」。對於高雄市長韓國瑜表態拒絕一國兩制，蔡總統說，韓國瑜過去有一段時間的言行，讓人民對其有些疑慮，必須要接受人民的檢驗。

港府推動修訂逃犯條例，港人憂心中國司法體系的手伸向香港，9日估計多達103萬人參加「反送中」遊行，12日再現抗議人潮，立法會外爆發警民衝突，為平息紛爭，香港特首林鄭月娥15日宣布暫緩修例，原因是台灣已表明不會接受在現有修例情況下，移交涉嫌在台殺人的陳同佳，修例迫切性已不存在。

蔡總統上午到台北市大同區普願宮參拜時表示，這幾天看到香港要保護他們自己的民主、自由、人權，這「證明一國兩制絕對不可行」，大家要團結起來，保護台灣主權、民主、自由和人權。「蔡英文當總統，來繼續作伙保護台灣」。

對於林鄭月娥說暫緩修例是因為台灣不接受，蔡總統受訪時表示，任何國家領導人都有一個重要任務，就是守護人民的民主跟自由，這是領導人最基本、最重要的任務，如果沒有決心或沒有能力做到，「說什麼都是藉口」。

媒體詢問，高雄市長韓國瑜昨天說台灣不能實施一國兩制，除非「Over my dead body（踏過我的屍體）」，對此蔡總統表示，台灣政治人物都應該有基本原則，對內在民主機制下競爭，對外立場必須一致，一國兩制不可行，是長久以來的認知，不是近來才有這樣的醒覺，希望政治人物都能秉持堅定、一致的對外立場。

蔡總統說，韓國瑜過去有一段時間的言行，讓人民對其有些疑慮，韓國瑜必須要接受人民的檢驗。

至於韓國瑜認為中央在卡高雄，蔡總統說，「那是絕對不會」，她對高雄市民有一份非常疼惜的心，高雄的建設、福祉，都是傾全力協助，希望韓國瑜把多一點時間精力放在市政上，絕對沒有中央卡關或其他問題，她對高雄市民的支持是100%。

另外，民進黨台北市議員王世堅曾在2014年太陽花學運時，為阻止統促黨主席「白狼」張安樂而喊出「Over my dead body」，他今天受訪時表示，這句話他當初喊出來時是為了對抗強權，只要用對場合他都很歡迎，韓國瑜要堅持拒絕一國兩制，表示決心，這是正確引用，他表示歡迎；但也要提醒韓國瑜說到做到，每句話背後都有神明檢驗。（編輯：蘇志宗）1080616

總統蔡英文（中）在民進黨總統初選後，16日到台北市大同區普願宮參拜神明。中央社記者徐肇昌攝 108年6月16日

總統蔡英文（中）16日前往台北市大同區普願宮參拜，雙手合十向神明致意。中央社記者徐肇昌攝 108年6月16日