吳釗燮：港面臨獨裁主義擴張 台灣須防共軍突襲

（中央社記者顧荃台北17日電）香港政府推動修訂逃犯條例，接連掀起大規模示威抗議。外交部長吳釗燮今天表示，台灣軍隊必須保持警覺，防止中國軍隊對台突襲；因為台灣是民主政體，威脅共產政體的合法性。

政治大學國際事務學院與美國重要智庫布魯金斯研究院的東亞政策研究中心（Center for East Asia Policy Studies, Brookings Institution）合作，舉辦「亞洲和平的風險：避免走上強權戰爭之路」國際研討會。吳釗燮與前美國陸戰隊上將、布魯金斯研究院院長艾倫（John R. Allen），副院長瓊斯（Bruce Jones）、前美國美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）及對外關係協會會長夏立言等人出席。

吳釗燮在專題演講時指出，儘管台灣努力成為世界上的良善力量和理念相近國家的夥伴，但台灣和區域內的其他國家仍身處在威脅之下，包括軍事和非傳統安全的威脅。這是獨裁與民主的競爭，香港現在所發生的事情，就是獨裁主義的擴張；媒體自由及特殊地區政府的地位，都被北京破壞。

吳釗燮表示，台灣軍隊必須保持警覺，防止中國軍隊對台突襲。台灣深刻了解，為何台灣被認為是對中國獨裁政府的威脅，因為台灣是民主政體，這威脅著共產政體的合法性。

卜睿哲受訪時表示，在逃犯條例一事上，很明顯香港政府和中國政府錯估反對勢力。他很高興港府暫緩法案，反對方能聲稱獲得勝利，各方應該集思廣益，想出比較好的政治體制。不過這已經削弱香港人對香港政府及一國兩制的信心；逃犯條例引起的問題，再次向台灣人民證明，一國兩制不可行。

吳釗燮表示，台灣在東亞地區面臨的戰爭威脅比任何國家都大，台灣站面對中國共產黨擴張主義的最前線，現行的台灣政府不會讓台灣的民主被中華人民共和國破壞。台灣也理解不能只向國際社會尋求幫助，也應對世界性的議題做出貢獻，只有當台灣被認為是資產而非問題時，台灣才不會被對手孤立。

吳釗燮說，例如台灣即使不是聯合國會員，但在北韓議題上，仍遵循聯合國制裁行動；委內瑞拉政變時，台灣是第一個送達醫療資源的國家。

他表示，民主政體之間不會發生戰爭，雖然民主國家之間有時會有爭論，但絕不會因此開戰。他個人觀察，韓國人與日本人互相討厭，但他不擔心兩國會因此開戰；因此必須提倡共同的價值，自由、民主及人權，而台灣可以貢獻很多。

吳釗燮指出，台灣有充滿活力的媒體環境及非常積極的反對黨，這使得他的生活悲慘，但也使得政府表現更為亮眼；明年外交部會將台灣、美國和日本共同參與的GCTF預算提高3倍。民主國家或許無法完全打敗獨裁政體的擴張主義，但至少可以聲明國際秩序的勝利，並讓區域更為民主與理念相近。（編輯：林沂鋒）1080617