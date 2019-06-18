外交部：友邦索羅門政界多數支持台灣

（中央社記者顧荃台北18日電）媒體報導指友邦索羅門群島成立跨黨派行動小組評估與台灣的關係，對此外交部表示，目前索國政界，支持台索關係者仍占多數。

中國時報報導，索羅門群島已設立一個跨黨派行動小組來評估與台灣的關係。索國上週並決定派遣兩名親北京的部長與商務代表團訪問中國。

外交部發言人李憲章表示，索羅門群島新政府為就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，經內閣會議決議，將成立一跨黨派小組專責相關業務，此為索國新政府先前宣示的「百日優先新政」項目之一。外交部已多次說明，目前索國政界，不論國會或內閣，支持台索關係者仍占多數。

李憲章表示，由於索國經濟高度仰賴木材出口，為擬定原木價格，並廣泛蒐集市場資料，以預估木材市場需求與供給，索國政府在上週指派相關部長組團前往其木材主要輸出國，也就是中國考察，經索國總理府新聞處發布新聞稿後，索國媒體也有相關報導。

李憲章說，台索關係穩健成長，各項合作計畫包含農技推廣、醫衛中心、台灣獎學金、潔淨能源等均成效卓著，深受索國朝野及多數民眾肯定與認同。駐館將持續與索國各界積極交往，多方爭取友台情誼，並協助索國政府落實國家發展政策，透過互利互惠踏實外交，深化台索邦誼。（編輯：李信寬）1080618