經濟學人估選情 柯文哲：我一向讓大家意外

（中央社記者梁珮綺台北19日電）對於智庫經濟學人資訊社預測總統蔡英文會險勝連任，若國民黨由高雄市長韓國瑜代表，台北市長柯文哲將不參選。柯文哲今天說，「我一向都是讓大家出乎意料之外」。

柯文哲上午與中山區里長座談，接受媒體聯訪時，做上述表示。

智庫「經濟學人資訊社」（EIU）昨天公布預測，蔡總統在2020總統大選將險勝代表國民黨出馬的韓國瑜，成功爭取連任。柯文哲預料不參選，但他若加入選戰，則國民黨會贏得大選。

對此，柯文哲表示，預測的資料是當時的資料進行，而氣候上有極端氣候，政治上有極端政治，如香港反送中遊行的發生，讓台灣政治人物的民調在短短一個月內受到大幅震盪。他說，到明年1月投票距離7個月，「7個月，可以發生7次香港事件」，強調一切深呼吸、放輕鬆就好。

由於雙城論壇舉辦在即，國民黨、民進黨、時代力量、社民黨等皆有市議員認為，正值香港反送中遊行期間，柯文哲不該出席，還有議員說，若柯文哲要選總統，就不該參加。

柯文哲第一個反應是「奇怪」，表示他接到通知是報名出席雙城論壇的市議員名額爆滿，而台灣一直都出現矛盾的事情，自己就是頭腦清楚地做該做的事。

對於父親柯承發指兩岸一家親意思為「大陸是哥哥、台灣是弟弟」，柯文哲說，兩岸關係有分文化、經濟、政治各種層面，不同層面有不同解讀，不該用二分法區分，「台灣人本來不笨，被政治人物這樣搞，搞到變笨」。他重申，只要理智思考，就知道如何謀取台灣整體利益與人民最大福祉，偏偏政治人物想的是個人最大利益或派系最大利益。

至於有無可能與民進黨重啟合作，柯文哲說，合作有很多層面，同樣涵括經政治、經濟、文化、軍事，如台灣夾在美國與中國之間，經濟層面可以與美國合作，也可與中國合作。

而蘋果日報民調顯示，若國民黨由鴻海集團董事長郭台銘代表，民調將領先蔡總統與柯文哲。對此，柯文哲說，最高與最低差不到3個百分點，表示統計上無意義，他說，自己什麼都不做，只是四處晃晃晃，民調卻還跟競爭者差不多，「要檢討，表示做愈多，人民愈討厭」。

前新北市長朱立倫認為，柯文哲是一個極度聰明政治人物，但包括政治立場轉變在內，一定會面臨最大檢驗，有媒體詢問柯文哲是否明確表態贊成或反對一國兩制，柯文哲說，可以讀「阿珠與阿花」的故事。

柯文哲常在演說中提到「阿珠與阿花」的故事，有人有2個女友，1個叫阿珠長得美，但全家都地痞流氓，娶進門恐很麻煩；阿花則是家裡有錢、黨政關係良好，娶了可以少奮鬥20年，只是娶回家後「看了噁心、想了傷心、留在家裡放心」，答案是，有沒有第3個可以找。（編輯：黃世雅）1080619