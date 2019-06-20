加拿大駐台辦事處：軍艦經台海 與表達立場無關

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號，日前航經台灣海峽。加拿大駐台辦事處今天說，軍艦通過台海與表達立場無關，這符合加國海軍以往的做法與國際法，加軍艦去年也曾通過台海。

「Marine Traffic」網站顯示，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號（HMCS Regina），18日航經台灣海峽；國防部昨天對此回應表示，此為自由航行，國軍依規定監偵掌握，期間無異狀。

加拿大駐台北貿易辦事處今天回應表示，數十年來，皇家海軍都有在亞太地區執行任務。里賈納號搭配另一艘補給艦，目前正部署於這個區域。

辦事處指出，里賈納號近期完成到越南金蘭灣（Cam Ranh Bay）的訪問，加強與包括東協國家在內的區域夥伴的防衛與安全關係。里賈納號在返回加拿大之前，將持續在這個區域內進行訪問。

辦事處表示，里賈納號從金蘭灣航行到東北亞，使其能參與加拿大與國際的合作，共同反制北韓藉由海上走私違反聯合國安理會制裁的作為。

辦事處進一步表示，從金蘭灣到東北亞最適合（most practical）的航行路線是經由台灣海峽。「航經台灣海峽與表達立場（making a statement）無關」。

辦事處表示，里賈納號目前部署於亞太地區與皇家海軍過去的作法一致，也符合國際法。舉例來說，2018年，卡加立號（HMCS Calgary）、契科提密號（HMCS Chicoutimi）、溫哥華號（HMCS Vancouver）也曾在亞太地區執行任務，與受信賴的國際夥伴合作，並共同打擊北韓海上走私活動。

辦事處表示，2018年加拿大海軍在亞太區域的行動包括卡加立號曾於當年10月通過台灣海峽。（編輯：蘇志宗）1080620