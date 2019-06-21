朱立倫：打造新創環境 排除投資障礙

前新北市長朱立倫（左）21日參加「創新者聯盟2019- The Beginning」活動，他表示，政府應該全力協助新創團隊，給予法律的支持，排除政策與法令的障礙。中央社記者黃旭昇新北攝 108年6月21日

（中央社記者黃旭昇新北21日電）前新北市長朱立倫今天表示，政府應該全力協助新創團隊，給予法律的支持，排除政策與法令的障礙，打造開放與自由化的新創環境。

朱立倫今天在新北市板橋區台北遠東通訊園區演講廳，參加「創新者聯盟2019－The Beginnng」新創招募活動時，做以上表示。

領濤新創董事長楊正秋致詞時表示，新北市－亞馬遜AWS聯合創新中心培育的第一期新創團隊，今天舉行結業成果展示，並招募第二屆團隊。

楊正秋說，在2016年時就與時任新北市長朱立倫洽談合作成立聯合創新中心，直到2018年終於成立。現在智慧創新生態系團隊不但成形也逐漸茁壯，不但要打造亞洲盃、甚至是世界盃的創新企業加速器。

「新北市－亞馬遜AWS聯合創新中心」集合市政府與AWS、藍濤亞洲的資源，以亞馬遜的雲端服務及國際鏈結為基礎，協同藍濤亞洲的金融資源與企業網路，發展新創加速、企業數位轉型、雲端人才培育。

朱立倫應邀在開幕致詞表示，看到新創團隊的成果感到滿意，無論是年輕人或熟齡者，無論孵化器或加速器，都希望政府建構新創的環境，提供新創的機會。

他說，建構新創的環境包括法律的支持、協助排除投資障礙、引進人才，打造自由化與開放的環境，也讓新創產業更好，新創企業透過加速器產業化，能夠儘速成功上市。

朱立倫說，不管是新創政策、體育政策、幼托與托老政策都重要的，他在爭取國民黨總統選舉黨內初選提名時，將多做事、少造勢，但現在大家只要聽口號，不想要聽實質內容，但類似新創產業空談口號並沒有用。

受訪時，朱立倫也提到長榮空服員罷工事件，希望儘速創造勞資的和諧環境，不要讓消費者受害。交通部若無法發揮功能，要這個政府何用，盼勞資儘速達成共識。（編輯：方沛清）1080621