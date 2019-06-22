罷工預告期入法否 立院朝野黨團意見分歧

（中央社記者溫貴香台北22日電）罷工預告期是否入法，立法院朝野黨團意見分歧，國民黨團認為應該從產業環境、國外實施狀況、勞工與消費者權益整體考量；時代力量黨團保留；親民黨團主張入法；民進黨團表示，下會期再討論。

長榮空服員罷工延燒，交通部長林佳龍上午主持交通疏運應變會議後受訪說，航空業罷工影響大，法令上對罷工雖有預告功能但不明確，待檢討。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，上一波華航罷工案，民進黨立委葉宜津、陳明文都有相關修法案，但立法院臨時會議程已經確定，不可能處理，等9月新會期開議後再來討論。

葉宜津則在臉書發文表示，站在消費者乘客及國家整體發展立場，最低限度服務量是新觀念，台灣作為島國對外幾乎全靠空運，她的修法版本只要求4成運量，為了最低限度服務量的準備，所以需要7天的預告期，如果4成最低限度運量不需要到7天，她也可以接受縮減調整。

葉宜津提案修正民用航空法第59條之1明定罷工團體應提供4成的最低服務運量，且應於至少7日前，以書面預告罷工日期與方式。

中國國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，台灣產業有三項特色：工時長、低薪、工會覆蓋率低，這是國內產業的生態環境，加拿大、日本等國家有罷工預告期，但這些國家的工會覆蓋率高且產業環境與台灣不盡相同，且罷工預告期入法各有優缺點。

曾銘宗說，設定罷工預告期後，讓資方有時間可以應變，保障消費者的權益；缺點即是讓勞工罷工的有效性大幅降低、罷工的威力大打折扣。因此，要不要罷工預告期，必須從台灣的產業環境、國外實施的情況，還要兼顧勞工的罷工權益與公眾利益進行整體考量。

曾銘宗表示，是否應有罷工預告期，應該社會共同討論，假設社會有共識就盡速完成立法；或者可以從公共運輸產業包括公共汽車等行業先行試辦，再評估成效，也是一招。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，黨團憂心制定罷工預告期會影響勞工的罷工權益，因此持保留態度。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，華航罷工事件發生時，親民黨團就已提出罷工預告期的修法提案，但交通部對這項修法態度非常消極，罷工種類很多，但涉及交通運輸業的罷工影響公眾權益應全面思考。（編輯：林興盟）1080622