衝刺2020大選 蔡陣營拚7月底前完成整隊

（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨內初選結束後，為了衝刺2020大選，總統蔡英文團隊正進行黨內、黨外整合工作。核心輔選人士今天說，在7月底前要完成整隊，網路組織化，即「化虛為實」，同時也要讓組織網路化，也就是「化實為虛」。

初選過後，蔡總統日前陸續與立委、縣市黨部主委餐敘，也安排許多地方行程。為了爭取2020大選勝利，蔡陣營核心輔選人士指出，目前最重要的，就是大家要一致對外，並把地方各個力量整合極大化。

但是去年九合一地方選舉後，民進黨原本執政的13個縣市，只剩下6個，對如何整合地方力量，蔡陣營採取「因地而異」的作法。

輔選人士說，有關明年大選，6個執政縣市的整合由縣市首長主導；至於去年敗選的7縣市，雖然縣市長換人，但「基礎應該還可以」，這部分要趕快整隊完成，結合提名的立委選將、基層公職、鄉鎮長、議員強化基礎。

依據以往經驗，輔選人士表示，2016年選戰針對百工百業、民間團體，這些過去國民黨經營強項部分，民進黨經營得也不錯，包括農漁會、宗教團體、4大國際社團、勞工等團體要繼續努力，不但要維持2016年的能量，更要加強作法，包括配合中央執政相關部會強化組織聯繫發展。

另外，從這次民進黨總統初選也可以看出，網路作戰愈來愈重要。輔選人士分析，網路也要有「組織化」的概念，這是「化虛為實」。

他說，這次黨內初選，蔡陣營辦了幾場辣台派活動，網路經營有些成效；而透過line、臉書經營的英粉，對於這群新的粉絲支持者，未來要落實在各地的實體組織，不只限於網路互動，未來也會在人口較密集都會區，讓這些辣台派們現身，跟候選人有更進一步互動。

至於，原本的實體支持者，也將「化實為虛」，組織要網路化。

輔選人士說，很多支持者、黨員以前就認識，也都有參與組織後援會，現在的選戰其實就是一種訊息戰，每人每天接觸的訊息量很大，也很容易在網路世界迷失，被假新聞、假訊息誤導分化，因此，現在執政必須要及時回應被扭曲、抹黑的訊息，透過建立起來的網路，回應提供更正確訊息，並告訴這些支持者們，政府在努力做什麼。

他說，這些工作，希望在未來1個多月，到7月底之前要能夠整隊完成，把基本的骨幹架構建立起來，這是階段性目標。（編輯：林淑媛）1080623