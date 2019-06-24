國民黨首場政見會將登場 郭台銘坦言蠻緊張

（中央社記者游凱翔台北24日電）國民黨首場政見發表會明天將在高雄舉行，議題為國防外交憲政國安。初選參選人郭台銘今天兩度表示「自己蠻緊張的」，他說，原因在他有經濟實戰經驗，但外交不熟、憲政更加不熟。

台大癌醫中心醫院目前試營運，將在7月4日正式對外開放，前鴻海董事長、中國國民黨總統初選參選人郭台銘今天特別到場替癌醫打氣，並參觀醫院內部相關設施。

針對明天的政見會，郭台銘受訪時表示，他最不喜歡唸詩人杜甫的詩，因為很難唸且意境不好掌握，但白居易的詩讓菜市場的歐巴桑來唸也會通，也因此白居易能夠流傳千古，杜甫的詩只能在某些情境下使用，因此他不會為了演講而去演講，而是為了做事去演講，昨天也與競選團隊改稿改到清晨2時30分。

郭台銘說坦言，高雄的政見會主題是他比較不擅長的，他也兩度表示「自己蠻緊張的」。郭台銘認為，要用12分鐘講一件事情，不是流於口號就是流於空洞，但如果講太細只能述說一個議題；講太少又少了深度與內容。

郭台銘說，若這場談論的是經濟，他有實戰經驗所以沒問題，但他沒擔任過外交官、憲政他更加不熟，因此他其實是很緊張的。

針對昨天在凱達格蘭大道舉辦的「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，郭台銘表示，媒體的報導要中立，不然就「無法無天」；他也認為，國民黨目前民調下跌的原因就是沒有處理好這件事，也連累了所有候選人，但他個人是打不倒、打不死的，因為正義永遠是勝利的，他是「正義勝利聯盟」。

媒體進一步追問，國民黨籍的高雄市長韓國瑜每週舉辦大型造勢場合，但民調卻未起色。郭台銘僅表示，他不是拼造勢而是拼做事，他將以科技發展作為平台，這比造勢更有意義。

郭台銘在致詞時也提到，未來若他擔任總統，將推動「健康AI大數據物聯網」的建設，台灣的醫療水準也能與世界比擬，可以向全世界展現台灣醫療實力，他目前正在草擬相關政策綱要。

國民黨智庫主辦3場國政願景電視發表會，首場明天在高雄國際會議中心舉行、接下來29日舉辦台中場、7月3日台北場。每場各有4大議題，高雄場為憲政、外交、兩岸及國安；台中場是青年、社會、文化及教育；台北場為經濟、財政、環境、能源。（編輯：林孟汝）1080624