銓敘部文官個資外洩 陳其邁：全力清查資安漏洞

（中央社記者廖禹揚台北25日電）銓敘部證實逾59萬筆文官個資外洩，行政院副院長陳其邁今天表示，已請行政院資通安全處全力協助清查是否還有其他資安漏洞，以及外洩資料內容。

銓敘部24日在官網上發布個資外洩通知，指出國外網站揭露疑似銓敘部掌理的59萬筆個資，影響範圍為民國94年1月1日至101年6月30日間中央及地方機關公務人員送審人員歷史資料。實際影響人數則有24萬3376人，欄位內容則包含身分證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱等。

陳其邁今天出席中華科技金融學會區塊鏈應用論壇前受訪表示，這次事件是行政院資安體系主動發現後通報銓敘部，已請資安處全力協助銓敘部儘速清查，將資安漏洞補起來。

陳其邁說，資安涉及國安，因此先前通過資安法，也全力提高各級單位警戒，以不同演習、驗證方式落實資安，「就好像抓漏一樣」。

媒體也關心近期長榮罷工、著作權修法等議題，陳其邁表示，長榮勞資雙方立場差距已越來越近，也各自提出解決方案，因航空業罷工牽涉公共利益，加上暑假即將到來，政院仍希望、並試圖讓勞資雙方重回談判桌。

至於伴唱機授權爭議的著作權修法問題，陳其邁說，目前看來難以在短時間內取得共識，希望暫緩此案，在保障創作人權益的情況下來解決長輩們在公園唱歌可能侵權的問題。（編輯：李信寬）1080625