朱立倫自比喬峰 韓像韋小寶郭是天鷹教主

（中央社記者余祥台北26日電）國民黨總統初選參選人朱立倫今天參觀金庸特展，自比為喬峰，但回到家後就是聽太太話的郭靖，對手韓國瑜口若懸河像是韋小寶，至於郭台銘則是天鷹教主，而總統蔡英文則是周芷若。

朱立倫上午參觀「金庸武俠－華山論劍」特展，自比為喬峰，他說，這也是他最喜歡的角色，為了國家和平，付出和犧牲很多，但他回到家中就變郭靖，什麼都聽太太的，「很多男生回到家都變郭靖」。

至於國民黨總統初選對手高雄市長韓國瑜，朱立倫認為，韓國瑜很可愛，口若懸河、很會講話，像是韋小寶；前鴻海董事長郭台銘則像天鷹教主，事業有成，創立教派，但還是願意出來犧牲。

媒體詢問，總統蔡英文像是金庸小說中的哪個角色，朱立倫說，蔡總統過去文青，現在變「女魔頭、獨裁者」，比較像是周芷若。他說，這幾年民進黨破壞民主，介入獨立機關，把公投關進鐵籠等，令人遺憾，聲援香港反送中運動，自己卻在破壞台灣的民主。

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會昨天結束，朱立倫說，他以平常心看待，但也學到很多武功，韓國瑜、郭台銘等都有值得學習的地方，他也認為大家都表現的很好。

媒體詢問，是否認為國民黨兩岸論述需要調整，朱立倫說，國民黨的基本立場沒有改變，他特別強調要堅持自由民主的中華民國，反對台獨，也反對一國兩制。

前立法院長王金平昨天評論說，每位參選人都沒談到團結，朱立倫指出，他用台語、客語講好多次，「兄弟一條心，黃泥變黃金。」

朱立倫說，每位參選人各有各的專長，韓國瑜有人氣、郭台銘有人脈、資源，他有經驗，若能整合在一起就是金牌團隊。

朱立倫也強調，他是最大公約數，希望最後民調前的階段，大家不要分彼此，不要非誰不投，最後一定要團結。（編輯：謝佳珍）1080626