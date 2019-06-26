幕僚身分疑冒用 欲竊韓國瑜國政發表會講稿

（中央社記者王淑芬高雄26日電）國民黨總統初選國政願景發表會昨晚登場，卻傳出事前有人冒用輪船公司董事長黃文財名義，向市長室副主任胡美音索取國政發表會的講稿。高雄市警局上午接獲報案偵辦中。

韓國瑜今天表示，資安問題茲事體大，質疑怎麼可以侵入辦公室人員電郵，那是很可怕的事。市長辦公室已跟警方報案，並進行筆錄製作，希望警方能查個水落石出。

市長身邊幕僚的資安出現疑慮，高市府今天一早即向轄區鳳山警分局報案。鳳山分局偵查隊隊長郭家峰受訪表示，目前已和刑警大隊科技犯罪偵查隊專案偵辦，包括先追查發出電子郵件的IP出處。

對於全案原委，胡美音說，昨天上午9時57分，收到一封署名「高雄市輪船公司董事長黃文財」電郵，內容寫「美音姐，老板剛聯繫我，請我幫忙看看國政願景會講稿，麻煩把材料發我一份，謝謝。」

她說，由於黃文財平時並不習慣稱呼她「美音姐」，進而心生懷疑，且她手邊並沒有講稿，雖然馬上回信「收到，請寶哥發給你」，但同步通知市長辦公室主任邱源寶，邱打電話向黃文財查證，才發現黃根本沒有發出這封gmail。

事後擴大追查，發現連邱源寶也被冒用Email帳號寫信給辦公室同仁，附上連結要求將國政願景會補充材料打印出來，懷疑該連結可能隱藏木馬程式，意圖竊取重要資料，警方正深入偵察中。

韓的幕僚指出，正值黨內初選激烈，若事前獲知講稿，可能預先做準備或策劃反制，目前雖無法確認冒名發信索討講稿者的身分，但研判顯然與選舉有關。為加強資訊安全，資訊室已派人進駐市長室檢查，全面提升辦公環境資安層級。(編輯:孫承武) 1080626