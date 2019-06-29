登革熱防疫 蘇貞昌：高市府不該做的亂做

行政院長蘇貞昌（前左）29日參訪台南市美術館2館，欣賞陳澄波的畫作，他表示，台南是文化古都、人文薈萃，鼓勵國人利用假日看看文學、美術，看看台灣的美。中央社記者張榮祥台南攝 108年6月29日

（中央社記者張榮祥台南29日電）高雄市登革熱疫情發燒，又鬧出「三小通」首航笑話；行政院長蘇貞昌今天在台南市表示，高雄市政府該做的沒做，不該做的亂做；應專心登革熱防治，才不會讓高雄市民期待落空。

蘇貞昌今天在台南市美術館2館接受媒體訪問時指出，請高雄市長韓國瑜專心守住高雄，因登革熱本土性病例全在高雄市持續增加，情形令人憂心。

蘇貞昌表示，他沒看到高雄市有效防治登革熱，卻鬧出「三小通」首航的笑話，一級主管雖已道歉，卻可看出高雄市政府該做的沒做，不該做的亂做；他話不必多說，高雄市應專心治好登革熱，才不會讓高雄市民期待落空，不讓周邊城市擔心疫情往外擴散。

至於今天參訪台南是否會和在民進黨總統初選失利的前行政院長賴清德會面，蘇貞昌說，已和賴清德通過電話，也約了賴清德，時間得等對方安排，大家是老朋友了，非常了解賴清德的心情，過程也有經驗，正好可以分享，大家可以談談。

蘇貞昌上午參訪台南行程全排定在中西區，包括台南市美術館2館、司法博物館及國立台灣文學館。他表示，台南是文化古都、人文薈萃，各方面更有新的進展，文學館、美術館都是，他一直想來看看，國人應多出來走走，利用假日看看文學、美術，看看台灣的美。(編輯:孫承武)1080629