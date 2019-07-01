前黑貓中隊飛官張立義告別式 蔡總統頒褒揚令

（中央社記者游凱翔台北1日電）前空軍黑貓中隊飛行員張立義上月病逝，今天舉行告別式，總統蔡英文特別頒發褒揚令，弔念他當年不畏戰火環伺執行秘密情蒐任務。

曾駕駛U-2高空偵察機遭中共擊落並俘虜17年的前空軍黑貓中隊飛行員張立義上月12日病逝，享耆壽90歲。張立義為空軍官校30期，後來加入中美合作的黑貓中隊，駕駛U-2高空偵察機，在1965年1月10日夜間進行第5趟任務時，在中國大陸的內蒙古上空遭飛彈擊落。

張立義的告別式上午在台北第二殯儀館舉行，軍事新聞通訊社報導，蔡總統、國防部長嚴德發、參謀總長沈一鳴上將前往致意，蔡總統頒發「褒揚令」，弔念他當年不畏戰火環伺，執行情蒐任務。

另外，4名空軍中校擔任覆旗官，為靈櫬覆蓋國旗，表彰他對國家的貢獻，蔡總統在嚴德發率國防部所屬官兵下，於靈前獻花，表達哀思與敬意，同時也對家屬表達關懷與慰問，希望他們節哀保重。

U-2高空偵察機被認為是全世界最難駕馭的飛機之一，飛得太快，可能超速、解體；飛得太慢，又可能失速。在7萬英尺（約2萬1336公尺）高空飛行時，超速與失速間僅有不到10浬的些微差距，這10浬因此被稱為「棺材角」（coffin corner）。（編輯：楊玫寧）1080701