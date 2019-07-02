與貝里斯簽署廉政合作協定 總統：兩國合作新頁

（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天見證中華民國台灣與貝里斯政府簽署廉政合作協定，總統表示，這將是兩國持續寫下合作的新頁。總統並說，自建交以來，兩國是承平時期的好夥伴，也是艱困時期的友人。

為慶祝台灣與中美洲友邦貝里斯建交30週年，貝里斯總督楊可為（His Excellency Sir Colville Young）與檢察總長兼法務部長裴瑞斐（Hon. Michael G. Peyrefitte）等一行6人訪台期間（2日至5日），將會晤蔡總統及接受午宴款待，並與蔡總統見證裴瑞斐與法務部長蔡清祥簽署「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府廉政合作協定」。

總統上午接見「貝里斯總督楊可為爵士訪問團」，中午見證簽署中華民國（台灣）政府與貝里斯政府廉政合作協定，總統說，去年到貝里斯訪問受到熱情接待，並且獲致最高榮譽的貝里斯勳章，再次表達最深的感謝，也很高興在不到一年的時間，可以在台灣接待訪團成員。

總統表示，過去這段時間台灣與貝里斯合作更加密切，包括擴大醫療合作、醫療職業訓練等，在投資貿易方面，過去2個月台灣連續組團到貝里斯考察旅遊商機與觀光投資，9月還有海鮮產業採購團將到貝里斯，非常期待11月在貝里斯第一次舉辦的台灣商展可以順利圓滿，創造更多合作的商機。

總統進一步表示，台灣與貝里斯從1989年建交以來，是承平時期的好夥伴，也是艱困時期的友人，對於今年5月世界衛生大會，台灣再次未能收到邀請函，貝里斯提案力挺台灣的參與，總統並代表台灣人民謝謝貝里斯的支持，希望兩國在各領域可以有更多的合作。

總統提到上次與楊可為見面，楊可為提到對環境永續的重視，總統表示，未來台貝將持續面對氣候變遷的挑戰，推動彼此國家的永續發展，這次參訪成員裴瑞斐檢察總長兼法務部長，去年曾來台參加廉政研討會，這次將與法務部長蔡清祥簽署廉政合作的協定，將是兩國持續寫下合作的新頁。（編輯：張均懋）1080702

總統蔡英文（後右）2日在總統府與貝里斯總督楊可為（His Excellency Sir Colville Young）（後左），見證法務部長蔡清祥（前右）與貝里斯檢察總長兼法務部長裴瑞斐（Hon. Michael G. Peyrefitte）（前左）簽署「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府廉政合作協定」。中央社記者鄭傑文攝 108年7月2日

貝里斯檢察總長兼法務部長裴瑞斐（Hon. Michael G. Peyrefitte）（前左）與法務部長蔡清祥（前右）2日在總統府簽署「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府廉政合作協定」，由總統蔡英文（後右）與貝里斯總督楊可為（His Excellency Sir Colville Young）（後左）見證。中央社記者鄭傑文攝 108年7月2日