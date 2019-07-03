境外資金回台專法三讀 實質優惠稅率最低4%

（中央社記者范正祥台北3日電）立法院臨時會院會今天三讀通過境外資金匯回管理運用及課稅條例，法案上路第1年匯回資金可享優惠稅率8%，第2年予10%優惠，匯回資金若進行實質投資，還可退回一半稅款，即實質稅率4%或5%。

境外資金匯回管理運用及課稅條例條文規範，本條例施行日期，由行政院定之。

為引導境外資金回國，於符合國際規範下促進整體經濟發展，行政院提出境外資金匯回管理運用及課稅條例草案函請立法院審議。民進黨立委余宛如、蔡易餘及國民黨立委許毓仁也有提出版本，希望協助台商因應國際經濟情勢，調整投資架構及全球營運布局匯回境外資金的需求，讓海外台商的資金找到回家的路。

三讀通過的境外資金匯回管理運用及課稅條例規範，在法案通過後的2年內匯回資金享有優惠稅率，第1年匯回稅率8%，第2年匯回10%；若實質投資特定產業，如5+2創新產業等，可退回一半已繳稅款，也就是實質稅率降至4%或5%。

條例規範，匯回資金必須存入金融機構專戶控管，不得用於購置不動產，以避免炒作房市，且應符合洗錢防制法、資恐防制法及相關法令規定。匯回資金原則為進行實質投資，投資產業的項目、投資計畫支出範圍等，授權由經濟部擬訂。

在資金運用方面，資金可自由運用上限為5%，但不得用於購置不動產；金融投資上限25%，金融投資範圍授權由金管會擬訂子法規；其餘70%可進行實質投資。

資金運用限制，未從事金融或實質投資的資金，應於外匯存款專戶內存放達5年，屆滿5年後自第6年起得提取1/3，第7年再提取1/3，第8年得全部提取。

為落實本條例專戶控管及有效投資的目的，三讀通過的條文明定，存入專戶的資金應依規定管理運用達一定年限，且不得移作他用或作為質借、擔保的標的或以其他方式減少其價值；違反規定或購置不動產者，應按20%稅率補繳差額稅款。

另外，在罰則部分，條例也規範，個人及營利事業於核准適用本條例後，經發現申請時填載資料或檢附文件內容不實，處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

多位立委今天在院會發言。國民黨立法院黨團總召曾銘宗、親民黨立法院黨團幹事長周陳秀霞表示，沒人反對鼓勵台商回台投資，但台灣缺的是投資機會、不是資金；必須做好把關機制，避免後遺症，不要炒樓、炒房，也不要造成資金閒置。

時代力量立委黃國昌也說，台灣缺的是投資標的、不是資金，這才是正確命題。

民進黨立委余宛如指出，台商返鄉，資金回台。長期以來，台灣出口投資，很多資金留於境外，特別存放在新加坡和香港，台灣年輕金融人才也往海外出走。鼓勵資金回流促進實體投資與經濟，維持財富管理產業競爭力，有助留才與育才。

立法院臨時會三讀通過的境外資金回台專法，提供個人及營利事業匯回境外資金合宜租稅措施。關於推動制定境外資金回台專法，根據財政部長蘇建榮2日在立法院黨團協商時向立委們表示，亞太洗錢防制組織（APG）在6月12日回覆，這法案不會違反規定，他說，APG對此法案也不會進一步採取任何動作。

金融監督管理委員會主委顧立雄說，海外資金匯回如果選擇不用本條例，稅率是20%，匯回的資金「海闊天空」什麼都可以用。如果選擇用本條例，匯回資金可享優惠稅率8%到10%，但至少綁5年，之後1年領回1/3，且資金運用再區分70%部分若做實質投資，還可以再有4%或5%優惠，條例架構大概就是如此。（編輯：楊凱翔）1080703