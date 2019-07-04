立院臨時會結束 共通過18件議案

（中央社記者范正祥台北4日電）立法院臨時會今天結束，這次臨時會共通過18件議案，包括法律案17案、同意權行使事項1案。立法院長蘇嘉全表示，朝野攜手合作，通過進步立法。

立法院第9屆第7會期第1次臨時會自6月17日開議，今天舉行最後一天會議，下午在蘇嘉全敲槌通過「政治檔案條例」後，結束本次臨時會。蘇嘉全在議場宣布臨時會結束，感謝朝野黨團立委、立法院同仁及相關部會的共同努力。

晚間，立法院發布新聞稿，統計本次臨時會共通過18件議案，包括法律案17案、同意權行使事項1案，並轉述蘇嘉全對這次臨時會通過一些重大法案的看法。

蘇嘉全指出，這次臨時會通過許多重大法案，立法成果斐然，他舉例，其中在防範共諜維護國家安全方面，修訂了「台灣地區與大陸地區人民關係條例」、「國家安全法」；在招商引資促進經濟發展方面，修訂了「產業創新條例」、「制定境外資金匯回管理運用及課稅條例」；在司法改革方面，修訂了「法官法」以及通過司法院大法官人事案；在轉型正義方面，修訂了「政治檔案條例」。

蘇嘉全強調，立法院三讀通過的每一項法案，都是經由立委與相關行政單位充分的討論與漫長的協商整合，最後形成共識，才能通過這麼多福國利民的法案。對此，他要向過程中每一位參與者的付出，表達最深的感謝。

蘇嘉全表示，國會是民主國家的心臟，進步的立法是國家發展的基石，希望每個法案都能成為台灣向上提升的原動力。第9屆立法院已剩最後1個會期，期盼朝野政黨能夠在下會期，攜手同心，回應民意，為第9屆立法院畫下完美的句點。

另外，蘇嘉全今天也在臉書發文，對於三讀通過「政治檔案條例」表達看法，他表示，希望從塵封在政府各級機關的檔案中，挖掘出更多當年威權統治破壞人權的歷史資料，在找尋真相的同時，也是在找尋族群對話與和解的契機。

蘇嘉全表示，過去3年多來，立法院馬不停蹄通過許多促轉相關的法案，包括今天通過的「政治檔案條例」，要把過去被掩蓋的真相找出來，並且透過和解與對話，把全台灣人民的心團結起來，如此才能攜手迎接共同的未來。（編輯：林沂鋒）1080704