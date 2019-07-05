韓國瑜周錫瑋提重啟核四 環團評能源政策死當

（中央社記者陳俊華台北5日電）樹黨國際秘書潘翰聲今天表示，國民黨總統參選人「核電中毒症」很嚴重，最嚴重就是韓國瑜、周錫瑋、張亞中3人，都說要重啟核四，「是被死當」；郭台銘、朱立倫則有基礎的能源知識，還有補考機會。

國民黨總統初選第3場國政願景電視發表會3日舉行，國民黨總統初選參選人郭台銘、韓國瑜、張亞中、周錫瑋在政見會問答階段皆表示，重視以核養綠的公投結果，發展核電。朱立倫則提倡沒有核安就沒有核電，希望「核盡其用」，綠能成為將來目標。

台灣環保聯盟會長劉志堅、創會會長施信民、樹黨國際秘書潘翰聲及鹽寮反核自救會總幹事楊木火等人，上午在立法院舉行記者會。

潘翰聲說，國民黨總統參選人「核電中毒症」很嚴重，最嚴重就是韓國瑜、周錫瑋、張亞中3人，都說要重啟核四，「是被死當」，最佳解方就是「綠能減煤」；郭台銘、朱立倫則有提到要節約能源、智慧電網、尖峰儲能等，都是能達到能源轉型的基礎工作，還是有一點能源知識，給他們補考機會。

施信民說，國民黨總統參選人願意在電視上發表能源政見，讓社會大眾瞭解是值得肯定；但很遺憾，國民黨對能源問題的提問是充滿偏見，參選人的回答也充滿假訊息。他說，「非核家園」不是躁進的能源政策，是2001年朝小野大的狀態下，立法院跟行政院的共識。

施信民表示，去年公投第16案，只是把電業法第95條第1項移除，把核能電廠停止運轉的2025年時間拿掉，並沒有否定非核家園，且這都不會影響核電廠停止運轉的實際年限，核電廠壽命只有40年，2025年核三廠的2號機就達到運轉年限，必然要停止運轉。

施信民說，雖然環境基本法23條明定，「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」，但國民黨的總統參選人，不能依法提出政策，也沒提出非核家園的看法，實在覺得很遺憾；呼籲執政黨應儘速廢除核四計畫，使這些候選人不必再期望核四有重啟的機會。（編輯：張均懋）1080705