公開初選抽樣 國民黨：讓所有人檢視信服

國民黨總統初選6日進行民調樣本的抽樣作業，黨中央邀請各陣營及律師到場見證並上網直播。中央社記者王承中攝 108年7月6日

（中央社記者王承中台北6日電）國民黨總統初選民調作業今天展開，上午進行民調樣本的抽樣作業，黨中央邀請各陣營及律師到場見證，同時上網直播。初選民調執行小組召集人黃德福說，過程讓所有人檢視、信服，是最大原則。

國民黨總統初選民調將在8日至14日展開，國民黨上午在黨中央舉行總統初選民調執行抽樣作業，邀請總統初選5位參選人代表、中央選舉監察小組委員、民調執行小組委員以及律師到場見證，並在國民黨臉書粉絲團全程直播。

國民黨總統初選民調執行過程，共分為3個階段，分別是今天的抽樣作業、8日至14日由5家民調公司執行調查訪問，以及15日上午做統計分析並公布結果。今天的抽樣作業是以玉瑪科技提供的600多萬筆市話為基礎，再以電話號碼後兩碼隨機抽樣，經過比對，抽出5套各8萬筆不重複的樣本。

黃德福受訪表示，今天進行的抽樣作業全程公開，各參選陣營代表、中央選監小組、民調執行小組及律師都全程參與，也透過網路直播，讓所有關心的民眾監督、見證抽樣過程。15日公布民調結果，也會透過直播公開統計分析過程，預計上午11時公布結果。

他說，民調就是公平競爭的機制，一切秉持公平、公正、公開，把整個過程攤開，不可能做假，讓所有人檢視、信服，這是最大原則。對於是否比民進黨初選民調還公開，黃德福表示，他不評論，他做他該做的，其他政黨要怎麼做，由其他政黨自行決定。

黃德福指出，整個民調作業的關鍵，是電話資料庫哪裡來，今天特別委請成立於1999年的玉瑪科技提供600多萬筆市話資料庫，目前全台灣民調機構有8成以上採用玉瑪科技開發的系統。

黃德福表示，有人質疑去年中華電信住宅電話只有400多萬筆，為何國民黨有600多萬筆，這是因為每年電話都有增減，而玉瑪科技是從1999年就開始累積電話號碼，並每年進行比對、增補，所以會比中華電信公布的要多，再加上抽樣時還會進行電話號碼後兩碼的隨機抽樣，涵蓋率又會超過資料庫的600多萬筆，涵蓋更多民眾，母體越大，代表性也會更強。（編輯：萬淑彰）1080706