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朱立倫：二次轉型正義 去除民進黨不當作為

最新更新：2019/07/08 17:26

（中央社記者王鴻國新北8日電）國民黨總統初選參選人朱立倫今天表示，不能假轉型正義之名，行對付政敵、修理政敵或是違反民主的作法，他主張二次轉型正義，就是希望未來去除民進黨這段期間的不當作為。

前新北市長朱立倫今天下午在新北市議員葉元之陪同下參訪光點創意樂高機器人創客中心，他接受媒體訪問時就二次轉型正義主張說明指出，他贊成針對過去白色恐怖時代或是過往不當作為所做的轉型正義，但不能假轉型正義之名，行對付政敵、修理政敵或違反民主的作法。

他表示，民進黨最近有很多的作法真的是不可思議，包括想要以國家安全為由針對特定人士，以「中共代言人」或「抹紅」的方式來修理對方，甚至連購買農產品都還要分顏色，這些作法都不應該存在。

包括可以看到對於公投法的修正案，事實上是影響台灣的公投、影響台灣的民主，這一類違反公平正義，或者是像促轉會曾經要收羅一些人士的作法，或者是打擊政敵，這些都不應該存在。

他表示，「二次轉型正義」就是希望未來能去除民進黨這段期間的不當作為，並不是針對過去大家真正希望的轉型正義去修改，而是針對民進黨這三年多對付政敵、影響台灣人權的作法，一定要導正回來。

他強調，台灣不應該因為政黨輪替而去對付政敵，真正的作法應該是把違反民主的作法通通去除，讓台灣走向真正的民主。（編輯：張銘坤）1080708

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