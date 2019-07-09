更多編輯台推薦新聞：
重現3萬年前航行 台日聯手划圓木舟從台東抵沖繩
生活

重現3萬年前航行 台日聯手划圓木舟從台東抵沖繩

費德瑞溫網晉級 28年來大滿貫8強年紀最大選手
運動

費德瑞溫網晉級 28年來大滿貫8強年紀最大選手

早安世界》罷工落幕但不撤告 長榮航向工會求償至少5.78億
早報

早安世界》罷工落幕但不撤告 長榮航向工會求償至少5.78億

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

環團憂藍營提重啟核四 恐讓台灣成核災共和國

最新更新：2019/07/09 12:38

（中央社記者王揚宇台北9日電）綠色消費者基金會今天質疑，國民黨5名總統初選角逐者支持重啟核四，但沒有說明成本、風險，他們口中的R.O.C.只會讓台灣成為「核災共和國（Republic of Catastrophe）」。

綠色消費者基金會、台灣環境保護聯盟今天在立法院舉行記者會。

綠色消費者基金會發布新聞稿指出，今年是九二一地震20週年，台灣也進入大地震週期，國民黨5名總統初選角逐者卻在日前的國政願景電視發表會上，充分表達支持核四重啟的決心，難道他們不知道台灣核電廠的現況，只妄想打著「反鐵籠」公投之名，行重啟、延役核電之實。

綠色消費者基金會也表示，奇怪的是，每個愛台灣的候選人好像都不知道台灣在處處斷層下，沒有安全的核電廠、核廢料儲存場址，還要強迫老朽的3座核電廠運轉，重啟蓋了30年還沒蓋好的核四，代表他們缺乏對台灣土地的認知，也沒有對核能安全的基本認識。

台灣環境保護聯盟則指出，核四是攸關全民生命財產安全的重大公共政策，應交由人民決定，歡迎大家進行政策的溝通與辯論，但「我們反對仇恨動員和捏造假訊息，對這樣的作法，我們深感不齒。」（編輯：林興盟）1080709

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報