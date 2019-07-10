與時力合作 卓榮泰盼現任立委選區彼此尊重

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨今天中執會將通過首波徵召區立委提名，民進黨主席卓榮泰會前表示，跟任何政黨合作都是開放的，過去時代力量與民進黨也有合作，希望基於對現任者彼此尊重合作的方式，繼續朝這方向計畫。

民進黨規劃7月底完成區域立委布局，今天下午召開中執會擬通過首波徵召區提名名單，包括，基隆立委蔡適應、新竹市的前市議員鄭宏輝等人可望獲徵召。

不過，現任花蓮縣立委蕭美琴不在首波徵召名單，媒體追問卓榮泰「是不是因為勸不動蕭美琴？」

卓榮泰說「不是」，花蓮選區雖然國民黨提名狀況確定，但是，一直還有其他的變化，民進黨想要比較慎重處理花蓮，蕭美琴經營多年，地方對蕭美琴參選的看法是一致的、沒有其他替代人選，但是黨中央也認為應該讓蕭美琴多點空間思考，她繼續在花蓮參選對花蓮實際上的幫助是什麼。

卓榮泰表示，蕭美琴對花蓮有非常大的地方使命感，她也在思考能用什麼力量幫助花蓮，「她一直在朝這個方向努力，我們在協助她」。

卓榮泰表示，今天中執會將完成幾個立委徵召區提名，艱困選區牽涉到黨內同志參選意願，與其他友好團體政黨合作方式，所以比較慎重，希望7月底前完成作業，現在一直朝此目標前進，每週都有適度進度。

至於不分區立委方面，他說，將在成立不分區提名委員會後，再來做人選及排名，不分區提名委員會預計在這個月成立。

媒體關切卓榮泰近期是否有與前行政院長賴清德聯繫，卓榮泰說，在訪美之前有與賴通過電話，雙方之間也有一些朋友在溝通。

至於立委布局是否考慮跟時代力量合作。卓榮泰說，民進黨跟任何人、任何黨，在政策議題上的合作都是開放的，過去與時代力量有合作空間，希望基於「對現任者彼此尊重、合作的方式，繼續朝這個方向，雙方來計畫」，現任立委選區彼此尊重，其他的地區就一起努力打好選戰。

媒體追問，是否擔心被時代力量挖牆角。卓榮泰指出，身為執政黨最怕席次減少，挖牆角不只一個政黨，其他政黨都在挖，民進黨要做好參選、輔選工作，鞏固自己的力量。

新竹市立委部分，國民黨徵召新竹市議員鄭正鈐，時代力量則提名工研院的研發工程師高鈺婷，此區陷入大綠、小綠之爭。

身為民進黨中執委的鄭宏輝今天出席中執會，被詢及此區選情，他說有信心，雖然時代力量已在新竹市提名，但4年前此區也一樣是三腳督，不管對手是誰，都會全力以赴，保住席次。

媒體追問，時代力量提名的高鈺婷很漂亮。鄭宏輝說，「對啊，顏值很高」，他壓力很大，但有信心；他說，選舉顏值、氣質都很重要，「幸好我也有顏值」，講完這句話，鄭宏輝還「哈哈哈哈」笑了出來。（編輯：林興盟）1080710