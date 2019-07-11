台索簽署工程合作備忘錄 助索國建運動場館

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）太平洋友邦索羅門群島將主辦「2023年太平洋運動會」，外交部今天表示，在駐索國大使館人員見證下，台灣的互助營造與索方在8日簽署工程合作備忘錄，將承建運動會主場館工程。

在索國新政府檢視與台邦交之際，索方與台灣廠商簽署這項工程合作備忘錄，可視為台索邦交的正面訊息。

索羅門群島先前表示，希望台灣提供資金協助2023年的太平洋運動會；外交部3月表示，台索雙方已簽署MOU，台灣將提供商業性貸款協助索羅門興建太平洋運動會場館。

外交部今天證實，互助營造與索國政府已簽訂興建體育場館工程備忘錄，意即索國政府正式指定互助營造承建2023太平洋運動會主場館。

外交部表示，索國現任總統蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在2016年擔任總理期間，積極爭取「2023年太平洋運動會」主辦權。索國取得主辦權後，數度向台灣與其他發展夥伴請求協助。

外交部指出，基於兩國友好情誼與分享技術、經驗的立場，外交部委託國內數個工程顧問團隊前往索國實地勘查，據以規劃運動會主場館。歷經索國與台灣工程團隊持續溝通，並於前總理何瑞朗（Rick Houenipwela）來台期間，安排聽取台商顧問團隊簡報，索方最終擇定互助營造承攬運動會主場館工程，雙方並於7月8日在駐索國大使館人員見證下，簽署工程合作備忘錄。

外交部表示，期盼未來場館落成後，有助台灣廠商工程品質與聲譽傳播海外，並成為互利互惠，踏實外交的最佳例證。（編輯：林孟汝）1080711