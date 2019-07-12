學者：台美互信良好 總統過境待遇提升

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）總統蔡英文出訪加勒比海友邦，首日過境紐約，在駐紐約辦事處會見友邦駐聯合國代表。學者分析，台美互信非常良好，蔡總統這次過境紐約的待遇與過去幾次過境相比，明顯提升。

蔡總統11日展開自由民主永續之旅，出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等友邦，去程過境美國紐約，返程將過境丹佛。過境紐約首日，總統在駐紐約辦事處會見友邦駐聯合國常任代表，創下中華民國總統在台灣的駐美館處進行公開活動首例。

台灣智庫執行委員賴怡忠接受中央社記者訪問表示，整體來講，蔡總統這次過境紐約，不像是單純的過境，而是類似「準訪問」的規格，這也顯示台美之間的互信非常良好，美國對台灣有許多的支持。

前總統陳水扁曾於2001年、2003年過境紐約，前總統馬英九也曾於2013年過境紐約。蔡總統這次過境紐約規格與前2任總統的比較，賴怡忠說，他不會用停留時間與規格來比較，因為不同時間點的戰略環境都不一樣。

不過，他表示，蔡總統這次過境紐約的待遇與過去幾次過境相比，明顯有提升。例如，蔡總統這次在駐紐約辦事處與友邦代表舉行的活動，是過去歷任總統從未發生過的事。

賴怡忠分析，蔡總統在駐紐約辦事處與17個友邦的駐聯合國代表見面，表面上看起來是台灣自己的行為，但這個動作在美國發生，美國同意讓蔡總統跟友邦官員會面，也有暗地力挺台灣與友邦邦交的意味；這符合美國近一、兩年來協助台灣維繫邦交的風格。

前外交部長程建人表示，中華民國總統過境美國的待遇，嚴格來講是「逐漸改善」。這段時間台美關係明顯改善，主要是因為美國跟中國大陸的關係發生變化，美國將中國大陸視為長期的威脅與挑戰。

他指出，過去前總統陳水扁第一次過境紐約時，有參觀大都會博物館、在旅館接見紐約市長，並與多位美國國會議員見面；第二次過境紐約時，除了接受國際人權聯盟頒發的年度人權獎，還與僑胞遊河等。

程建人表示，這次蔡總統在紐約辦事處與友邦官員見面，是過去沒有的，感覺「美方這次又放鬆了一點」。

他觀察，每一位總統上台後，都希望與前任過境美國的活動有所不同，而美國會考量在不影響自身國家利益之下，做適當調整。

蔡總統過境紐約，美東時間12日將應邀出席台美企業高峰會，當天下午，將在黎安友（Andrew Nathan）教授主持下，與多位哥倫比亞大學學者、相關領域研究生在哥倫比亞大學進行閉門對談；晚間出席僑宴。美東時間13日上午，總統將與台灣留學生在中央公園見面並一起健走，當天也將接見多位美方政要，並安排與美方政要通話。

這是蔡總統任內第7次出訪並首度過境紐約。總統去年8月出訪中南美洲友邦，去程過境洛杉磯期間，參訪配屬於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處的洛杉磯華僑文教服務中心，寫下中華民國元首在美期間走訪駐外機構的首例；回程過境休士頓期間，總統也參訪美國國家太空總署所屬詹森太空中心。（編輯：謝佳珍） 1080712