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傳跳船民進黨爭取不分區立委 高潞籲停止抹黑

最新更新：2019/07/12 21:48

（中央社記者陳俊華台北12日電）時代力量立委高潞．以用今天表示，媒體報導她將「跳船」到民進黨不分區立委，她要嚴正譴責不實放話，她從未與民進黨接洽爭取不分區立委，呼籲造謠者停止抹黑。

高潞．以用今天透過新聞稿指出，有媒體報導指她將「跳船」民進黨不分區，她要嚴正譴責有心人士不實的放話，她從未與民進黨接洽爭取民進黨不分區立委，民進黨也從未徵詢高潞．以用擔任不分區立委。

高潞．以用表示，台灣社會向來希望政治人物可以超越藍綠，堅持原則利益民眾；她從2014年拋棄一切投入政治的當下，及2016年擔任時代力量不分區立委以來，追求台灣環境永續、原民土地正義以及推動新政治的心從未改變。

她說，提醒未予以證實即對外評論的黨內同仁，任何評論都應立基於「事實」之上，勿隨有心人士起舞；呼籲造謠者，請停止抹黑造謠的行為，讓政治乾淨。

另外，時代力量也發布新聞稿指出，有關媒體報導，高潞．以用「加入民進黨爭取不分區立委」一事，經聯絡確認後，高潞表示自己並沒有找過民進黨，民進黨也沒有找過她，此事根本子虛烏有。（編輯：李信寬）1080712

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