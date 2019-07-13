蔡總統：台灣經商環境自由 與美國緊密連結

總統蔡英文（左2）出訪加勒比海友邦，去程過境美國紐約，12日上午（當地時間）出席由美台商會主席史賓林特（Michael Splinter）（左3）主持的台美企業高峰會，行政院政委鄧振中（左4）、國安會秘書長李大維（左）等人出席與會。中央社記者張新偉攝 108年7月13日

（中央社記者溫貴香紐約12日電）總統蔡英文今天出席台美企業高峰會表示，鼓勵雙邊投資一向為政府最優先要務。台灣的經商環境自由，凸顯與區域鄰國的不同，也將台灣與美國緊密連結在一起。

隨同總統出訪的立委管碧玲、羅致政、趙天麟，上午與總統一起出席在紐約舉行的台美企業高峰會，這場峰會是由美台商業協會（USTBC）與外貿協會（TAITRA）聯合舉辦，會議由美台商業協會主席史賓林特（Michael Splinter）擔任主持人。史賓林特同時也是那斯達克(NASDAQ)董事會主席。

羅致政會後受訪表示，峰會結論就是美中貿易衝突下生產供應鏈的調整，看到台美合作的契機，對此雙方提出看法與主張，台美雙方經濟代表都反映一個大趨勢，就是減少對中國的依賴。

羅致政說，總統原本只是要做結論，但美方部分代表提問時，直接指名問蔡總統，詢問貿易赤字等問題，總統也很樂意回答。管碧玲在臉書貼出會議照片，透露蔡總統提到包括「台灣ICT產品比中國的可靠安全」等，向眾多企業領袖介紹台灣，在國際場合創造友善的氣氛。

總統在總結表示，台灣人口只有2300萬人，卻是美國第11大貿易夥伴，以人均計，台灣是美國農產品的最大消費國之一。在產業方面，特別是資通訊產業的供應鏈，已經深度整合了。今天的討論主軸就是台美經貿與工商業關係較以往更加緊密連結。

總統說，台灣和美國公司在當前的經貿環境中面臨許多相同挑戰，了解到供應鏈和全球貿易趨勢的變動會對資通訊等深度關聯產業造成影響。

「這些風險也會帶來機遇。藉由新的夥伴關係、供應鏈以及公司間的信任，我們看到進一步合作的前景」；總統說，雙方經濟進一步整合，將有利於維護以規範為基礎、運作良好迄今的貿易體系。

總統表示，高峰會另一個目的在於為台灣公司在美國尋覓更多的投資機會，同時吸引更多美國公司投資台灣市場；「我想我們已經達標了」。

此外，總統也強調，鼓勵雙邊投資一向為政府最優先要務。台灣的經商環境自由，凸顯與區域鄰國的不同，也將台灣與美國緊密連結在一起。法治扎實，保護智慧財產權很徹底，而且法規環境也很友善。過去3年多來，團隊不斷鬆綁不必要的法規拘束，可以更方便容易在台灣徵才、經商和擴大營運。

總統說，今年傳統基金會將台灣列為亞洲最佳經商地點之一，台灣的經濟自由度也名列世界第10。（編輯：林淑媛）1080713

總統蔡英文（中）展開出訪行程，去程過境美國紐約，12日上午（當地時間）出席台美企業高峰會，會議由美台商業協會（USTBC）主席史賓林特（Michael Splinter）（右）主持。左為國安會秘書長李大維。中央社記者張新偉攝 108年7月13日