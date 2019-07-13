王毅警告美國：不要在涉台問題上玩火

（中央社台北13日電）中國外交部長王毅昨天公開警告美國「不要在涉台問題上玩火」。他說，如果美方試圖給中美關係製造新的困難和麻煩，「最終必將搬起石頭砸自己的腳」。

新華社報導，中國國務委員兼外交部長王毅12日在布達佩斯和匈牙利外長西亞爾托(Peter Szijjarto)共同會見記者時，就美國對台灣軍售，並允許總統蔡英文過境美國，「闡明中方嚴正立場」。

他說，前幾天，美國政府不顧中方嚴正立場和堅決反對，批准向台灣出售武器裝備，中方已向美方提出嚴正交涉。中國也對蔡總統「過境」美國表示嚴重關切，堅決反對美台進行任何形式的官方接觸。

王毅說，「台獨」分裂活動逆歷史潮流而動，違兩岸民心而為，沒有前途、沒有出路，註定失敗。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何人、任何勢力都不能阻擋兩岸實現統一的歷史進程，都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。

他說，中方敦促美方充分認識到涉台問題的嚴重性，以實際行動恪守「一個中國」的承諾和「中美三個聯合公報」規定，切實按照兩國元首就推進協調、穩定、合作為基調的中美關係達成的重要共識，正確處理涉台問題。

王毅最後警告美國，不要向台獨分裂勢力發出錯誤信號，不要一錯再錯，更不要在涉台問題上玩火。如果試圖給中美關係製造新的困難和麻煩，最終必將搬起石頭砸自己的腳。（編輯：楊昇儒/沈朋達）1080713