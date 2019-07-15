韓國瑜藍營總統初選勝出 南高韓粉同賀

（中央社記者張榮祥台南15日電）高雄市長韓國瑜今天在中國國民黨總統初選中勝出，台南、高雄等地的韓粉有攤商自發推出「2020」、「520」等隱喻數字的免費商品，慶祝韓國瑜代表藍軍出線。

韓國瑜將代表國民黨問鼎2020總統大位，消息傳來，六合夜市攤商的韓粉「杏仁哥」，下午2時提早在夜市附提前出攤，帶來2020杯杏仁茶免費送。

烘焙屋陳姓老闆則端出520份「凍蒜」蒜頭長條麵包相送，同時附贈「高雄觀光護照」一本；烘焙屋門前擺攤的潘小姐賣的是「賣菜郎」紀念馬克杯，推出買馬克杯加送國旗風車一支優惠活動。

三家挺韓店家聯手慶祝韓國瑜出線活動，吸引大批韓粉捧場，現場人潮大排長龍。來自橋頭的潘先生表示，自己是死忠韓粉，獲悉這個活動專程來共襄盛舉，分享韓國瑜出線的喜悅。

另外，前高雄市里長陳清茂上午也號召韓粉在其服務處守在電視機前，見韓國瑜出線也一起揮舞國旗齊喊「凍蒜」。陳清茂並備有油飯致贈現場韓粉，慶祝韓國瑜出線。

台南韓粉透過臉書集氣，上午在仁德區星際美食工廠以排骨酥、肉串、豆花等招待支持者；下午在中西區祀典武廟前，送吃香腸、黑輪、情人果及麻糬。

韓粉攤商表示，韓國瑜親民作風讓人感動，絕對相挺到底，也對韓2020勝選有信心。另名韓粉也說，韓國瑜替庶民發聲，相當接地氣，在初選中勝利是無庸置疑的。(編輯:孫承武)1080715

為慶祝高雄市長韓國瑜在中國國民黨總統初選勝出，15日下午高雄六合夜市「杏仁哥」攤商，準備了2020杯杏仁茶免費送。中央社記者董俊志攝 108年7月15日