洩密案馬英九無罪 陳師孟申請自動調查

（中央社記者王承中台北16日電）對於洩密案，前總統馬英九無罪確定，監察委員陳師孟今天表示，洩密案歷次判決反覆，從無罪到有罪再到無罪，已造成各界對承辦法官的法律見解多所質疑，他已申請自動調查。

馬英九被控涉洩密，台灣高等法院更一審12日審結，馬英九無罪確定。馬英九日前表示，這個案子很清楚就是罪證不足，一開始就不應該起訴他。

陳師孟今天表示，洩密案事涉前總統的刑事責任，影響層面非同小可，此次台灣高等法院更一審判決結果，不但廣為社會矚目，並引發各界諸多議論。究竟歷次審案法官有無涉及「法官辦案濫用自由心證情形」，以致影響判決結果，相關問題有進一步查明釐清的必要，他已申請自動調查。

陳師孟指出，馬英九洩密案，已由台灣高等法院更一審判決無罪定讞。但該案前經台北地方法院一審宣判無罪後，歷經台灣高等法院二審改判有罪、最高法院發回更審，及此次台灣高等法院更一審判決無罪確定。歷次判決反覆，已造成各界對承辦法官的法律見解多所質疑。

陳師孟表示，依刑事訴訟法相關規定，證據的證明力，固由法院本於確信自由判斷，但不得違背經驗法則及論理法則，否則即與證據法則有違，此即自由心證主義。（編輯：張均懋）1080716