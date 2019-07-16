馬案無罪陳師孟要查法官 司法院籲尊重獨立審判

前總統馬英九洩密案無罪確定，監委陳師孟表示將申請自動調查洩密案歷次審案法官。司法院秘書長呂太郎（圖）16日說，尊重監委職權，但憲法第80條明定法官審判獨立，不受任何干涉，適用於每個法官的審判事件。中央社記者劉世怡攝 108年7月16日

（中央社記者劉世怡台北16日電）前總統馬英九洩密案無罪確定，監委陳師孟表示，申請自動調查洩密案歷次審案法官。司法院秘書長呂太郎今天說，尊重監委行使職權，但憲法80條明定法官審判獨立，不受任何干涉。

監察委員陳師孟今天表示，洩密案歷次判決反覆，從無罪到有罪再到無罪，已造成各界對承辦法官的法律見解多所質疑，究竟歷次審案法官有無涉及「法官辦案濫用自由心證情形」，以致影響判決結果，相關問題有進一步查明釐清的必要，他已申請自動調查。

呂太郎今天下午對此表示，監委要對法官行使監察權，他表示尊重，不過提醒監委要注意憲法第80條的意旨；憲法第80條規定，「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」，這是對審判獨立的要求以及保障，適用於每個法官的審判事件。

呂太郎指出，法官獨立審判，包含在審理過程當中，在法庭中的訴訟指揮，以及裁判中對事實的認定、法律見解，這些都是審判核心事項，而且審判獨立在於維持司法功能以及憲政秩序。

記者提問，如果陳師孟要求法官到監察院說明，是否適宜？呂太郎表示，不會建議法官不要去，但是他特別要建議監委必須按照憲法第80條規定意旨處理，且不能詢問超過判決書範圍外。

呂太郎強調，涉及個案，所有審判的過程、心證的形成以及表達的法律見解都在相關的卷宗裡面，且裁判書都有表達，若監委要找法官個人去問話，他認為沒有這個必要性，因為所有審理的過程都在卷宗內就可以知道，監委可以調閱卷宗。（編輯：方沛清）1080716