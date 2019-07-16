捷克拒中國引渡台嫌 外交部肯定確保台人權益

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）捷克政府回絕中國要求引渡台籍電信詐欺犯罪嫌疑人。外交部今天說，對捷克政府以實事求是態度，採取輔助性措施，確保台人權益，表達肯定與感謝；將盡力協助國人回台接受司法程序。

捷克內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）透過推特證實，中國要求引渡的8名台灣犯罪嫌疑人將得到輔助性保護。此舉等於回絕中國的引渡要求，反駁捷克法院先前的裁定。

外交部發言人李憲章今天在外交部例行新聞說明會回應表示，捷克政府發揮道德勇氣，以實事求是態度、採取輔助性措施，確保台人權益，對此表達肯定與感謝。

他說，確保旅外台人權益、提供必要協助是外交部與駐外館處的重要工作之一。外交部一貫的立場是，若國人在海外有任何不當行為遭到當地國政府羈押或法律審判，外交部會盡可能全力協助國人引渡回台，接受必要司法程序。

捷克新聞社（CTK）報導，這些台灣犯罪嫌疑人的辯護律師克魯帝納（Miroslav Krutina）指出，捷克政府認為他們被遣送到中國後，有受到非人道待遇的危險，因此決定給他們庇護。

捷克警方根據國際刑警組織發出的紅色通報，去年1月在首都布拉格逮捕陳姓、林姓等8名台籍電信詐欺犯罪嫌疑人。中國政府指控他們喬裝成中國的公安和檢察官，利用電話對住在澳洲的中國婦女進行詐騙。

布拉格地方法院採信中方「公平審判」和「不判死刑」的保證，去年秋天同意將嫌犯引渡到中國。隨後他們提出上訴，上月中旬布拉格高等法院做出最後裁決，8人全都維持原判。（編輯：張均懋）1080716