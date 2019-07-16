颱風丹娜絲形成 國軍3萬兵力待命

（中央社記者王承中台北16日電）第5號颱風丹娜絲今天下午形成，國防部表示，國軍目前待命兵力3萬1000餘人、各類車輛機具4500餘部。參謀總長沈一鳴指示國軍各單位密切掌握天候狀況及災害潛勢區動態，完善災防整備。

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今天下午增強為今年第5號颱風丹娜絲，預估將朝西北西移動，最快今晚發出海上颱風警報。

國防部發布新聞稿表示，因應熱帶低壓可能對台灣地區造成影響，國防部於上午8時20分，由沈一鳴主持災防整備會議，指示各單位密切掌握天候狀況及災害潛勢區動態，主動與地方政府保持聯繫，做好最完善的災防整備，將災損降至最低。

國防部指出，國軍目前待命兵力3萬1000餘人、各類車輛機具4500餘部；另於林口下湖西營區、蘇澳中正基地各預置AAV7兩棲突擊車2輛、膠舟2艘，均已完成整備工作，可依令執行災防任務。

國防部表示，另外規劃於本、外島地區預置兵力1800餘人；陸軍航特部及海軍陸戰隊也完成特戰小組預置兵力派遣規劃，計有22組共135人，將依令進駐高雄那瑪夏及桃源等18處災害潛勢區，於第一時間迅速執行災防救援任務。

國防部指出，國軍將持續密切關注後續發展，在確保官兵安全前提下，全力配合協助地方政府執行各項災防任務，確保民眾生命財產安全。（編輯：鄭雪文）1080716