不滿歧視發言 高雄市新住民響應連署罷韓

高雄市越南同鄉會理事長岑歡瓊（中）16日和新住民代表攜帶罷免高雄市長韓國瑜的連署書，前往民進黨籍市議員林智鴻服務處繳交。中央社記者王淑芬攝 108年7月16日

（中央社記者王淑芬高雄16日電）高雄市印尼姐妹會及越南同鄉會代表今天聯袂交回罷韓連署書，越南同鄉會理事長岑歡瓊批評市長韓國瑜有關政府幫助越南及印尼防疫出錢出力的說法明顯歧視，要韓國瑜道歉。

高雄市越南同鄉會理事長岑歡瓊、高雄市印尼姐妹聯誼會會長陳雪娥，中午和新住民代表攜帶罷免韓國瑜連署書到民進黨市議員林智鴻服務處繳交，岑歡瓊說包括日前陸續送交的連署書已超過百份。

岑歡瓊說，韓國瑜在新竹造勢大會拿出友人提供的資料說，「中央政府派疾病管制署到印尼、越南出錢出力又出經驗幫助越南人和印尼人，而對高雄的登革熱漠不關心」，韓還說「拿到的資料覺得太可怕，高雄人的健康跟生命比不上印尼及越南人」。

岑歡瓊表示，不論性別、種族和國籍，每個人的生命都一樣可貴，韓的言語歧視新住民母國人，引發新住民不滿，風暴持續醞釀中。她說韓要代表國民黨參選總統，應有高度和格局，應該對他歧視性的語言道歉。

高市府新聞局聲明，相關議題顯然是被刻意操作扭曲。韓國瑜從未說過不要幫助印尼、越南人民，發言當時是希望行政院對自己國家的縣市民眾的登革熱議題也有同等關注，並給予經費補助，沒有歧視。

聲明並請相關在台新住民及東協人民不要被分化操弄，韓國瑜重視新住民文化，重視多元文化，人道防疫議題無國界完全無庸置疑。

公民團體發起罷免韓國瑜的行動加速進行中，昨天公民割草行動及Wecare高雄宣布罷韓連署書已經突破13萬份，呼籲民眾響應罷韓行動。

公民團體計畫於韓國瑜就職滿一年提案罷免，3階段程序是提議、連署、投票；提議階段提議書要達1%公民數，即2萬2800份提議書；第2階段要達到30萬連署目標（以剔除不合格者）；第3階段等宣告罷免案成立後辦理投票，選民數要有公民數的1/4，罷免投票通過門檻大約是58萬票。高雄市的公民數逾228萬人。（編輯：林沂鋒）1080716