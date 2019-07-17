時力提修法禁帶職參選 並追回選舉補助款

（中央社記者陳俊華台北17日電）時代力量立委徐永明今天說，與其要人民辛苦連署罷免，不如建立制度，遏止政治人物帶職參選的陋習，時力將提出選罷法修法，除競選連任外，禁止帶職參選，而原職位領到的選舉補助款也應繳回。

徐永明上午與時代力量立法院黨團辦公室主任陳惠敏、高雄市議員林于凱舉行「帶職參選政治陋習，藍綠騎驢找馬辜負人民」記者會。

徐永明說，根據資料整理，過去帶職參選的陋習相當浮濫，且各政黨都有，時代力量也提出公職人員選舉罷免法修法版本，希望透過修法，遏止這樣的陋習。與其辛苦市民選完市長後要連署罷免案，不如在立法院推動修法，下會期時間絕對來得及。

徐永明指出，初步整理過去3屆民選公職參選地方縣市長人數，帶職參選比例相當高，總共有45人，這是普遍的現象，國民黨20人、民進黨18人、無黨籍7人，只是這次在高雄市長韓國瑜在國民黨內總統初選勝出後，說要同時拚市政跟總統大選，不辭市長，才引起社會注意，「選舉的確可以發大財，但市政的品質真的能兼顧嗎？」

徐永明說，統計近3屆民選公職人員帶職參選，在原職位所得到的選舉補助款，2009年地方縣市長選舉合計有新台幣1600多萬元，2010年參選直轄市長有300多萬元、2014年直轄市長暨縣市長選舉有2136多萬元、2018年直轄市長暨縣市長選舉有2445多萬元。

徐永明表示，時代力量提出增訂選罷法27條之1，無論是中央或地方公職人員，除競選連任外，「從登記為其他公職人員候選人之時起，視為辭職」；另外第43條也增列，若已領取選舉補助款的人員，登記當天若沒有辭職，補助款就必須繳回，盼能遏止帶職參選的陋習。

陳惠敏說，去年韓國瑜在鳳山區拿到最高票，據她了解，現在全高雄市填寫罷免連署書最多的也是鳳山。時力提出選罷法修法，盼能建立制度並成為慣例，下會期若在9月初開議，會要求將本案逕付二讀，待總質詢結束後，立即進入院會程序，10月中完成二、三讀，11月登記前是來得及修法的。（編輯：張均懋）1080717