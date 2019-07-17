蔡韓支持度差6.9% 學者：藍綠對決仍五五波

（中央社記者沈朋達台北17日電）兩岸政策協會今天發表民調顯示，蔡總統和高雄市長韓國瑜在總統大選的支持度相差6.9%。該協會秘書長王智盛表示，這反映兩黨對決仍是「五五波」，雙方不應過度樂觀。

兩岸政策協會17日公布「近期兩岸議題與2020總統大選投票意向」民調結果，王智盛在會中作上述表示。

該份民調顯示，2020年總統大選若只有總統蔡英文和韓國瑜參選，蔡總統的支持度為45.9%，勝過韓國瑜的39.0%共6.9個百分點。

若台北市長柯文哲與蔡總統、韓國瑜三人參選，蔡總統36.3%的支持度與韓國瑜33.7%的支持度差距僅2.6個百分點，落在誤差範圍內，柯文哲支持度則為22.3%。

若是參選人加入日前國民黨初選落敗的鴻海前董事長郭台銘，蔡總統支持度33.1%，與韓國瑜的29.9%差距為3.2%，在誤差範圍內；柯文哲支持度佔14.0%，郭台銘支持度為16.9%。

若郭台銘與柯文哲搭檔參選，支持度為26.3%，蔡總統支持度為33.5%，與韓國瑜的32.4%僅有1.0個百分點差距。

兩岸政策協會秘書長王智盛表示，在之前藍綠兩黨初選的對比式民調中，都顯示自己的候選人大勝敵對政營，但他認為初選民調具有「類機構效應」。本次民調顯示，蔡總統雖小勝韓國瑜，但許多對戰組合的差距，都在誤差範圍內，這反映藍綠對決仍是五五波，雙方不應過度樂觀。

王智盛也指出，各種對戰組合中，蔡總統在20至29歲群體的支持度皆為最高，而韓國瑜則是在60歲以上的群體根基穩固。他認為，這反映出不同世代對議題與候選人的期待，將是2020年大選必須注意的變數。

此份民調於7月15日至16日進行，成功訪問1077位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。調查以台灣住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。調查數據已針對受訪者性別、年齡和地區進行樣本代表性檢定後加權處理。（編輯：翟思嘉）1080717