傳中國制裁布拉格 外交部：台捷同反政治霸凌

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）布拉格市長賀瑞普對台友好，傳出中國對布拉格市政府採取制裁措施。外交部今天表示，布拉格市長曾來台訪問，有助他持續支持台灣；台灣與捷克同享民主等價值，也反對政治暴力跟霸凌。

中國外交部發言人耿爽昨天在例行記者會回答媒體詢問有報導指出中國對布拉格市政府與市長反華行徑採取反制措施時表示，布拉格市政當局和市長在涉台等問題上表現「十分惡劣」，嚴重傷害中國人民感情；奉勸布拉格市政當局和個別政客趁早改弦更張，不要再肆意破壞中捷關係大局，否則將損害他們自己的利益。

對此，外交部發言人李憲章今天在外交部例行新聞說明會回應表示，中國政府針對國際社會或友台人士的聲浪表達反對，外交部都很清楚。

李憲章說，在捷克方面，布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）曾來台訪問，展現對台灣的友好，來訪也增進他對台灣的了解並強化對台友誼，有助他持續支持台灣，在適當時機與場合為台發聲。

他指出，台灣與捷克享有民主、自由、人權等普世價值，同時反對這種政治上的暴力跟霸凌，「這是一種價值聯盟」，希望未來持續強化結盟關係。外交部也呼籲其他國際社會成員體認中國目前在國際社會採取霸權行為，並一起發揮道德勇氣，捍衛國際民主、自由價值的理念。（編輯：趙蔚蘭）1080718